مدرب مصري يطرق أبواب نادي أولمبيك خريبكة

هسبورت - حمزة اشتيوي*

دخل فريق أولمبيك خريبكة لكرة القدم، في مفاوضات مع المدرب المصري طارق مصطفى من أجل قيادة الفريق "الفوسفاطي" خلال المرحلة المقبلة.

وقال طارق مصطفى في تصريح لهسبورت: "صحيح هناك مفاوضات مع فريق أولمبيك خريبكة الذي اتصل بي مسؤولوه للاشراف على الفريق، تحدث مع رئيس النادي عن بعض الأمور التي تؤكد أن هناك نية كبيرة للمكتب المسير من أجل العودة "بالأوصيكا" إلى السكة الصحيحة".

وأضاف: "أنا اشتغلت في المغرب من قبل مع أكثر من فريق وأحب هذا البلد وشعبه، حاليا أنا ضمن الطاقم التقني للمنتخب المصري، سننتظر الأيام القليلة القادمة لمعرفة الجديد، أُكن كل الاحترام للفريق الخريبكي".

وكان طارق مصطفى قد اشتغل رفقة كل من الدفاع الحسني الجديدي وسريع واد زم، حيث حقق نتائج إيجابية بالدوري الاحترافي، وترك أصداء جيدة مع جماهير ومسؤولي الفرق التي اشتغل معها.

يُشار إلى أن فريق أولمبيك خريبكة قد انفصل عن المدرب رشيد الطاوسي بعد النتائج السلبية التي حصدها الفريق، ليتم تعيين رشيد لوستيك كمدرب مؤقت، في انتظار التعاقد مع مدرب يقود سفينة الفريق الفوسفاطي خلال المباريات المتبقية من الدوري الاحترافي.

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