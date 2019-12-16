24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5108:2313:2816:0218:2419:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. وكلاء تأجير السيارات بالمغرب يطلبون إعادة النظر في دفتر التحملات (5.00)

  2. إجلاء 54 ألف شخص لتعطيل قنبلة بمدينة إيطالية (5.00)

  3. الملك محمد السادس يدعو الرئيس الجزائري إلى فتح صفحة جديدة (5.00)

  4. مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تلتئم بفاس‎ (5.00)

  5. مشاكل ازدحام الطرق وتلوث الشواطئ تقض مضجع سكّان دار بوعزة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | مدرب مصري يطرق أبواب نادي أولمبيك خريبكة

مدرب مصري يطرق أبواب نادي أولمبيك خريبكة

مدرب مصري يطرق أبواب نادي أولمبيك خريبكة
هسبورت - حمزة اشتيوي*
الاثنين 16 دجنبر 2019 - 09:47

دخل فريق أولمبيك خريبكة لكرة القدم، في مفاوضات مع المدرب المصري طارق مصطفى من أجل قيادة الفريق "الفوسفاطي" خلال المرحلة المقبلة.

وقال طارق مصطفى في تصريح لهسبورت: "صحيح هناك مفاوضات مع فريق أولمبيك خريبكة الذي اتصل بي مسؤولوه للاشراف على الفريق، تحدث مع رئيس النادي عن بعض الأمور التي تؤكد أن هناك نية كبيرة للمكتب المسير من أجل العودة "بالأوصيكا" إلى السكة الصحيحة".

وأضاف: "أنا اشتغلت في المغرب من قبل مع أكثر من فريق وأحب هذا البلد وشعبه، حاليا أنا ضمن الطاقم التقني للمنتخب المصري، سننتظر الأيام القليلة القادمة لمعرفة الجديد، أُكن كل الاحترام للفريق الخريبكي".

وكان طارق مصطفى قد اشتغل رفقة كل من الدفاع الحسني الجديدي وسريع واد زم، حيث حقق نتائج إيجابية بالدوري الاحترافي، وترك أصداء جيدة مع جماهير ومسؤولي الفرق التي اشتغل معها.

يُشار إلى أن فريق أولمبيك خريبكة قد انفصل عن المدرب رشيد الطاوسي بعد النتائج السلبية التي حصدها الفريق، ليتم تعيين رشيد لوستيك كمدرب مؤقت، في انتظار التعاقد مع مدرب يقود سفينة الفريق الفوسفاطي خلال المباريات المتبقية من الدوري الاحترافي.

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيين زوروا Hesport.Com

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.