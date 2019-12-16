سحب قرعة دوري أبطال أوروبا يفرز لقاءات قويّة

هسبريس ـ د.ب.أ

أوقعت قرعة دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي جرى سحبها اليوم الاثنين في مدينة نيون بسويسرا، فريق ليفربول الإنجليزي، حامل اللقب، في مواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني، وريال مدريد الإسباني، الأكثر تتويجا في تاريخ البطولة، في مواجهة مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وطبقا لقواعد البطولة، يخوض ليفربول مباراة الذهاب على ملعب أتلتيكو في العاصمة الإسبانية مدريد، حيث كان توج باللقب الموسم الماضي، ثم يستضيف مباراة الإياب في لندن.

ويخوض ريال مدريد مباراة الذهاب على ملعبه قبل أن يحل ضيفا على مانشستر سيتي في مباراة الإياب، وذلك في مواجهة ستنعش ذكريات صدام الفريقين في الدور قبل النهائي للبطولة في 2016 .

وأوقعت القرعة فريق بايرن ميونخ الألماني في مواجهة تشيلسي الإنجليزي، الذي يدربه المدير الفني فرانك لامبارد، وستعيد المواجهة ذكريات نهائي 2012، حيث كان لامبارد قائدا لفريق تشيلسي الذي تغلب على بايرن ميونخ في عقر داره في المباراة النهائية ليتوج باللقب.

ويلتقي باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي يدربه المدير الفني توماس توخيل، فريق بوروسيا دورتموند الألماني، الذي كان يدربه توخيل في وقت سابق.

وتشهد المواجهات الأخرى في دور الستة عشر، لقاء نابولي الإيطالي مع برشلونة الإسباني وأتلانتا الإيطالي مع بلنسية الإسباني وليون الفرنسي مع يوفنتوس الإيطالي وتوتنهام الإنجليزي وصيف بطل الموسم الماضي مع لايبزج الألماني.

وتقام مباريات ذهاب دور الستة عشر أيام 18 و19 و25 و26 فبراير، ومباريات الإياب في 10 و11 و17 و18 من مارس، وتسحب قرعة باقي منافسات البطولة يوم 20 مارس، وستقام المباراة النهائية للبطولة في اسطنبول يوم 30 ماي 2020.