مغادرة "داكوستا" تفاقم أزمة اتحاد جدة السعودي

أوعنا بلعيد

تفاقمت أزمة فريق اتحاد جدة السعودي لكرة القدم عقب هزيمته نهاية الأسبوع أمام الفيصلي بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن الجولة الحادية عشرة برسم كأس محمد بنسلمان للمحترفين.

وزاد الدولي المغربي مروان داكوستا من الضغط الممارس على إدارة النادي تحت رئاسة أنمار الحائلي، بعدما غادر مدينة جدة بشكل مفاجئ، وعمد إلى ترك رسالة لإدارة النادي، يطالب فيها بفسخ عقده بسبب عدم حصوله على مستحقاته.

وحسب مصادر سعودية فإن تصرف مروان داكوستا جاء بعد تماطل إدارة ناديه في صرف مستحقاته المالية، ليكرر ما فعله زميله الأرجنتيني إيمليانو فيتشو، الذي قام بفسخ عقده والرحيل عن المملكة العربية السعودية، بسبب عدم حصوله على مستحقاته.

وفي سياق متصل، طلب الصربي ألكسندر بيرجوفيتش من إدارة الاتحاد الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لاعتراضه على بعض الأمور، من بينها عدم حصوله على مستحقاته، بالإضافة إلى عدم مشاركته مع الفريق خلال الفترة الماضية.

من جانبها، ترغب إدارة الاتحاد في تسويق عقدي مروان داكوستا وبيرجوفيتش؛ وذلك في ظل مطالبة الجماهير برحيلهما؛ لكن ارتفاع قيمة اللاعبين السوقية يحول دون ذلك.