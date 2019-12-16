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كُتّاب وآراء
المغربي يوسف العربي يتصدر الهدافين في اليونان
يواصل الدولي المغربي يوسف العربي، مهاجم أولمبياكوس، تقديم عروضه القوية واللافتة بالدوري اليوناني بعدما قاد ناديه إلى تحقيق الفوز بخمسة أهداف أمام أستيراس تريبولس، ضمن الأسبوع الرابع عشر، في المواجهة التي احتضنها ملعب "أستيراس تريبوليس".
ويتصدر المهاجم المغربي قائمة هدافي الدوري اليوناني الممتاز بثمانية أهداف مناصفة مع نيلسون أوليفيرا، مهاجم أيك أثينا، بالإضافة إلى احتلال الأسد المغربي للرتبة الثالثة في ترتيب الممررين بأربع تمريرات حاسمة خلال 13 مباراة خاضها بقميص ناديه الجديد منذ بداية الموسم الحالي.
وقاد الغوليادور العربي فريقه أولمبياكوس إلى تحقيق الفوز العاشر بمسابقة الدوري، بعدما سجل هدفين في شباك أستيراس تريبولس خلال الدقيقتين 34 و44، بالإضافة إلى تمريرة حاسمة جاء منها هدف زميله جيورجيوس ماسوراس، الذي سجل الهدفين الأول والثاني، بينما أضاف دانييل بودينسي خامس أهداف الفريق الزائر.
وظهر العربي مرة أخرى، يوم السبت الماضي، عندما التقى ناديه مع بانياتوليكوس وتمكن من تسجيل هدفين خلال المباراة التي انتهت بثلاثة أهداف دون رد، ليوقع بذلك على أربعة أهداف خلال آخر مباراتين. كما تألق في دوري الأبطال ضد النجم الأحمر في بلغراد، وتمكن من تسجيل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الـ87، توج نجما للمباراة وأفضل لاعب فيها.
وبفضله هدفه أمام النجم الأحمر، سمح أسد الأطلس لليونانيين بالحصول على المركز الثالث في المجموعة الثانية والتأهل إلى مسابقة اليوروبا ليغ، ليواجهوا في الدور المقبل فريق أرسنال الإنجليزي عن دور 32.
وتمكن المهاجم السابق لغرناطة الإسباني من خوض 22 مباراة منذ بداية الموسم الحالي، 13 منها ضمن الدوري وثلاثة في تصفيات دوري الأبطال وخمس مباريات في دور المجموعات، سجل خلالها جميعا 13 هدفا، منها ثمانية أهداف في الدوري وخمسة في دوري الأبطال، ثلاثة منها بدور المجموعات وهدفان بالأدوار التمهيدية.
وبلغ مجموع الدقائق التي خاضها اللاعب ذاته 1239 دقيقة بمختلف المسابقات، بعدما لعب 878 دقيقة في الدوري، و277 دقيقة بدور المجموعات بدوري الأبطال، و84 دقيقة في الأدوار التمهيدية، ساهم خلالها في 17 هدفا، حيث سجل 13 وأعطى أربع تمريرات حاسمة كلها في مسابقة الدوري، كما حصل على بطاقة صفراء واحدة، وبلغ معدل تسجيله هدفا في كل 94 دقيقة.
ويحتل أولمبياكوس صدارة ترتيب الدوري اليوناني برصيد 34 نقطة، حصل عليها بعد فوزه في عشر مباريات وتعادل في أربعة، وبقي سجله خاليا من الهزائم، مبتعدا بفارق الأهداف عن باوك سالونيكا، الذي يملك كذلك الرصيد نفسه من النقاط.