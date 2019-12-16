اصطدام لاعبين مغاربة يرفع فرجة الدوري الأوروبي

أوعنا بلعيد

حملت قرعة دور الـ32 من الدوري الأوروبي (اليوروبا ليغ)، التي أقيمت اليوم الإثنين في مقر الاتحاد الأوروبي بمدينة نيون السويسرية، اصطدامات قوية وبعض المواجهات المباشرة بين المحترفين المغاربة الذين سيواجهون رفاقهم بأسود الأطلس بغية تحقيق التأهل إلى الدور المقبل.

ويواجه متوسط ميدان الأسود فيصل فجر، لاعب خيتافي، ثلاثي أياكس أمستردام حكيم زياش ونصير مزراوي وزكريا لبيض، في واحدة من أقوى المباريات بين ممثل الكرة الإسبانية وعملاق هولندا الذي فشل في حجز تذكرة العبور إلى دور 16 من دوري الأبطال بعدما تعرض لهزيمة مفاجئة بأرضه أمام فالنسيا (0-1)، ليحتل المركز الثالث برصيد 10 نقاط في المجموعة الثامنة التي تأهل منها تشلسي والخفافيش الإسبانية بـ11 نقطة لكل منهما.

وفي مباراة قوية أخرى، يلاقي المدافع رومان غانم سايس، لاعب ويلفرهامبتون الإنجليزي الذي تأهل إلى هذا الدور بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الـ11 برصيد 13 نقطة، مواطنه المغربي الأولمبي محمد الزرفاني، لاعب اسبانيول برشلونة الذي تأهل رفقة ناديه على رأس المجموعة الثامنة برصيد 11 نقطة، بعد ثلاث انتصارات وتعادلين وهزيمة واحدة.

ويلتقي المغربي ياسين بونو، حارس فريق إشبيلية صاحب الرقم القياسي في التتويج بهذه البطولة (5 ألقاب)، مع كلوج الروماني، بعدما تأهل العملاق الأندلسي متصدرا المجموعة الأولى برصيد 15 نقطة حصل عليها من خمسة انتصارات وهزيمة واحدة، علما أن ممثل الكرة الإسبانية يضم في صفوفه كذلك مغربي الأصل إسباني الجنسية منير الحدادي.

وسيكون الغوليادور يوسف العربي، لاعب أولمبياكوس اليوناني، الذي تمكن من تسجيل خمسة أهداف لناديه في مسابقة دوري الأبطال الأوروبية بين الأدوار التمهيدية ودور المجموعات، أمام اختبار صعب وقوي جدا عندما سيلاقي أرسنال الإنجليزي، عقب تأهل ممثل الكرة اليونانية إلى هذا الدور بفضل الهدف الثمين الذي سجله العربي في شباك النجم الأحمر في الدقيقة (87) بالمباراة الختامية والحصول على المركز الثالث في المجموعة الثانية بدوري الابطال والتأهل إلى مسابقة اليوروبا ليغ.

وبعد تأهلهما برصيد 9 نقاط ضمن المجموعة الثانية عشرة خلف المتصدر مانشستر يونايتد، سيكون أسامة الإدريسي وزكرياء أبوخلال أمام امتحان صعب من أجل بلوغ دور 16 رفقة ناديهما أزد الكمار الهولندي، الذي سيواجه فريق لاسك لينز النمساوي الذي تأهل بدوره متصدرا المجموعة الرابعة التي ضمت لشبونة البرتغالي وعرفت إقصاء ايندهوفن الهولندي (محمد أمين ايحاتارن) وإقالة مدرب الفريق الهولندي فان بوميل.

وسيحمل المهاجم المغربي الشاب لوييس أوپيندا آمال فريق كلوب بروج البلجيكي، الذي بلغ هذا الدور بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة الأولى بدوري الأبطال الأوروبية التي تأهل منها باريس سان جيرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني وغادرها يونس بلهندة رفقة غلطة سراي التركي، عندما سيلاقي العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد الذي تأهل متصدرا المجموعة الثانية عشرة برصيد 13 نقطة.

وتعتبر المباراة التي ستجمع عادل تعرابت وفريقه بنفيكا البرتغالي بمنافسه الأوكراني شاختار دونيتسك من أقوى مباريات هذا الدور، بعدما تأهل الفريقان معا إلى دور الـ32 باليوروبا ليغ عقب احتلالهما المركز الثالث في مجموعتيهما بدوري الأبطال، حيث ابتسم الحظ لرفاق النجم المغربي وتأهلوا بفارق هدف واحد على حساب زينيت سان بطرسبرغ الروسي الذي حصل كذلك على سبع نقاط.

وخاض منافسات الدور الأول من مسابقة الدوري الأوروبي 48 فريقا، تم توزيعها على 12 مجموعة، وتأهل أول وثاني كل منها إلى الدور التالي، وانضمت إليها 8 فرق احتلت المركز الثالث في مجموعاتها بمسابقة دوري أبطال أوروبا، ليصبح مجموع الفرق المشاركة بالدور الثاني 32 فريقا.

وتقام مباريات الذهاب من دور الـ32 يوم الخميس الموافق 20 فبراير المقبل، على أن تجرى مباريات الإياب يوم الخميس الموافق 27 من الشهر ذاته، باستثناء مباراة براجا ورينجرز التي ستقام يوم الأربعاء.