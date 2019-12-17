المصري طارق مصطفى يعتذِر عن تدريب خريبكة

هسبورت - حمزة اشتيوي

اعْتَذَرَ المصري طارق مصطفى عن تدريب فريق أولمبيك خريبكة لكرة القدم، بعد العرض الذي توصل به من إدارة الفريق الفوسفاطي قبل أيام.

وقال المدرب المصري في تصريح خص به "هسبورت": "صحيح أنني تلقيت عرضا للإشراف على فريق"الأوصيكا "، لكنني اعتذرت لرئيس النادي ولأعضاء المكتب المسير وشكرتهم على ثقتهم".

وأضاف طارق مصطفى: "حالياً يجمعني عقد بالمنتخب المصري الذي اشتغل ضمن طاقمه الفني، ولا يمكن أن أترك المنتخب خلال هذه الفترة، لهذا قدمت اعتذاري للفريق الخريبكي".

واختتم كلامه قائلا:"فريق أولمبيك خريبكة فريق كبير، وكل مدرب يتمنى أن يشتغل معه، أتمنى لهم كل التوفيق".

يُشار إلى أن طارق مصطفى سبق له أن اشتغل بالدوري المغربي مع الدفاع الحسني الجديدي وسريع وادي زم.