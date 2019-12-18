إدارة الوداد البيضاوي تعتزم تقوية صفوف الفريق

أوعنا بلعيد

شرعت إدارة الوداد الرياضي لكرة القدم في تعزيز صفوف الفريق الأول بغية تلبية احتياجات الطاقم التقني تحت إشراف المدرب الصربي زوران مانولوفيتش الراغب في تقوية خطوط المجموعة تأهبا للقادم من المنافسات الرياضية.

وحسب مصادر هسبريس، فقد توصل المكتب المسير للفريق الأحمر إلى اتفاق نهائي مع المهاجم ألفونس كيفين أسيكا وزميله سيرج أندولو، الذي يشغل مركز الظهير الأيسر، رفقة فريقهما كوتون سبور الكاميروني، يقضي بضمهما إلى بطل الدوري المغربي الاحترافي.

وأضافت المصادر ذاتها أن الطاقم التقني للوداد اقتنع بمؤهلات اللاعبين، ويرى أن بإمكانهما تقديم الإضافة للمجموعة، لاسيما بعد موافقة المدرب زوران على تسريح كل من مورشيد جوكو وأوكتشيو عقب وضع اسميهما في لائحة الانتقالات لعدم حاجته إلى خدماتهما.

وأوضحت مصادرنا أن اللاعبين أخبرا زملاءهما في التداريب بأنهما وقّعا رسميا عقديهما مع الوداد، بعد التوصل إلى اتفاق مع سعيد الناصيري، رئيس الفريق، الذي بدأ تحركه بغية تلبية طلبات الطاقم التقني بعدما دشن صفقات الفريق للمركاتو الشتوي بتعاقده مع مهاجم وظهير أيسر.

ورغم توقيع كيفين أسيكا وسيرج أندولو للفريق الأحمر، فإن الرئيس الودادي ما يزال في بحث مستمر عن أسماء أخرى قادرة على تقديم الإضافة، وهو ما قد يهدد إتمام الصفقة الحالية، لاسيما أنه لم يضع عقد لاعبي كوتون سبور الكاميروني لدى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.