ليو ميسي: هازارد لا يستطيع ملء فراغ رونالدو

هسبريس - إفي

قال الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم إ.ف.س برشلونة لكرة القدم، إن البلجيكي إدين هازارد، لاعب ريال مدريد، لا يستطيع ملء الفراغ الذي خلفه البرتغالي كريستيانو رونالدو في الخط الهجومي للنادي الملكي.

وصرح ميسي (32 عاما) لصحيفة "ماركا" بأن "هازارد لاعب ذو جودة ومختلف عن كريستيانو، يتمتع بسمات أخرى، لكن من الصعب تعويض غياب كريستيانو".

وتأتي تصريحات "البرغوث" قبل ساعات من موقعة الكلاسيكو المرتقبة مساء الأربعاء على ملعب "كامب نو"، معقل "البرسا".

وردا على سؤال بشأن تميزه في مباريات الكلاسيكو بـ"سانتياجو برنابيو" أكثر من "كامب نو"، قال البرغوث: "عندما نلعب في معقل الريال تكون هناك العديد من المساحات، لأن المنافس يهاجمنا بشكل أكبر".

وأضاف: "لكن في كامب نو يلعبون بشكل مختلف؛ إذ يبقون قليلا في الخلف، ويحدث تقارب بين الخطوط مع الاعتماد على الهجمات المرتدة، لأن الفريق يتمتع بلاعبين ذوي سرعة في الخط الهجومي".

وقال المهاجم الدولي: "في برنابيو نلعب 90 دقيقة متساوية بين الفريقين، بينما في كامب نو تصبح المباراة معقدة بشكل أكبر".

وحول الانتقادات التي وجهت إلى الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب الريال، في بداية الموسم، قال البرغوث: "إنه أمر مثير للدهشة، لكن من يقضي مدة في هذا ويلعب أيضا إلى صالح ناد كبير، يعرف أن هذا أمر طبيعي".

وتابع: "الناس ينسون ما تحقق في الماضي وبسرعة كبيرة يطالبونك بتقديم المزيد يوما بعد يوم".

وأوضح أن "زيدان عندما عاد إلى الريال كان يعرف أن الألقاب الثلاثة التي حققها في التشامبيونز ليج لم تعد ذات أهمية، وأنهم سيطالبونه بتقديم أكثر كما لو كان في أول يوم يصل للنادي".