داكوستا يقضي أيامه الأخيرة في "الاتحاد السعودي"

أوعنا بلعيد

يقضي الدولي المغربي مروان داكوستا أيامه الأخيرة رفقة فريقه الاتحاد السعودي بعد أن تقدم بطلب يقضي بفسخ عقده والرحيل عن النادي لعدم توصله بمستحقاته المالية في الآجال المتفق عليها لمرات عدة.

واتخذت إدارة الفريق السعودي أولى خطواتها الفعلية بغية التوصل إلى حل نهائي في ما يتعلق بأزمة مروان داكوستا، بعدما قامت بتحويل الخطاب المرسل من اللاعب إلى الإدارة القانونية لدراسته واتخاذ اللازم حياله.

وكان مجلس إدارة نادي اتحاد جدة قد عقد اجتماعا طارئا مساء أمس الإثنين، حضره أنمار الحائلي، رئيس النادي، وبقية أعضاء المجلس وإدارة النادي، بالإضافة إلى حمد الصنيع، الرئيس التنفيذي، خرج بعدد من القرارات المهمة التي تخص الفريق الكروي الأول والأكاديمية والألعاب الرياضية بالنادي.

وتطرق رئيس النادي إلى الوضعية الحرجة التي يجتازها الفريق الأول لكرة القدم وإلى الجوانب المالية المترتبة على القضايا الخارجية والتزامات النادي، كما استعرض المواضيع المدرجة بجدول أعمال الاجتماع والمداخيل والمصروفات، قبل أن يتم اتخاذ عدة قرارات.

وكان على رأس القرارات التي اعتمدها مجلس إدارة "اتحاد جدة"، رفع طلب إلى الهيئة العامة للرياضة لعقد اجتماع غير عاد للجمعية العمومية، وتعيين صالح الصقري مديرا تنفيذيا للفريق الكروي الأول، وتعيين حمزة إدريس مشرفا عاما على قطاع الفئات السنية لكرة القدم وأكاديمية اتحاد فقيه للبراعم، وانضمامه لعضوية أمناء الأكاديمية.

كما ينتظر أن يتم حسم مستقبل المدافع المغربي مروان داكوستا الذي غادر جدة بشكل مفاجئ وطلب فسخ عقده بسبب تأخر الإدارة في صرف مستحقاته المالية؛ إذ يرتقب أن يغادر خلال الانتقالات الشتوية، لاسيما أن جماهير النادي توافق على بيع عقده والتخلص منه بسبب تمرده على بعض القرارات الإدارية.