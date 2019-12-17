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كُتّاب وآراء
نهضة بركان يهزم اتحاد طنجة ويرتقي إلى الصدارة
ارتقى فريق نهضة بركان لصدارة البطولة الوطنية الاحترافية، بعد فوزه بميدانه على اتحاد طنجة، بهدفين للاشيء، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الثلاثاء، على أرضية الملعب البلدي ببركان، برسم مؤجل الدورة السادسة للبطولة الوطنية الاحترافية، لأندية القسم الأول في كرة القدم.
وسجل هدفي الفريق البركاني كل من البوركينابي يوسوفو دايو في الدقيقة 60، وحمدي لعشير (د85).
وارتقى نهضة بركان بعد هذا الفوز، وهو الخامس له هذا الموسم، لصدارة البطولة الاحترافية برصيد 17 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الوداد البيضاوي الذي يحل غدا الأربعاء ضيفا على رجاء بني ملال برسم مؤجل الدورة السادسة.
بالمقابل ظل فريق اتحاد طنجة في المركز التاسع، وتوقف رصيده عند 9 نقاط جمعها من فوزين وثلاثة تعادلات مقابل أربع هزائم.