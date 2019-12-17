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الرئيسية | رياضة | فلامينغو يفسد مغامرة الهلال السعودي بمونديال الأندية

فلامينغو يفسد مغامرة الهلال السعودي بمونديال الأندية

فلامينغو يفسد مغامرة الهلال السعودي بمونديال الأندية
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 17 دجنبر 2019 - 20:40

قلب فلامنغو تأخره بهدف نظيف في الشوط الأول إلى فوز كبير 3/1 على الهلال السعودي في الشوط الثاني من مباراتهما اليوم الثلاثاء على استاد "خليفة الدولي" في الدور قبل النهائي من بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في قطر.

وتأهل فلامنغو إلى المباراة النهائية للبطولة والتي يخوضها يوم السبت المقبل أمام الفائز من المباراة الأخرى بالمربع الذهبي للبطولة، والتي تقام غدا بين ليفربول الإنجليزي ومونتيري المكسيكي.

وأفسد فلامنغو مغامرة الهلال في مباراة اليوم واستغل خبرة مديره الفني جورجي جيسوس المدير الفني السابق للهلال في الفوز على الهلال (الزعيم) الذي تراجع مستواه بشكل واضح في الشوط الثاني بعدما كان قريبا من تعزيز تقدمه بهدف آخر على الأقل في الشوط الأول.

وأنهى الهلال الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله سالم الدوسري في الدقيقة 18 .

وفي الشوط الثاني، سجل جورجيان دي أراسكايتا هدف التعادل لفلامنجو في الدقيقة 49، ثم أضاف برونو هنريكي الهدف الثاني في الدقيقة 78، قبل أن يأتي الهدف الثالث عبر النيران الصديقة حيث سجله علي آل بليهي لاعب الهلال عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 82.

وضاعف البيروفي أندريه كاريو لاعب الهلال من صعوبة المباراة على فريقه في الدقائق الأخيرة بسبب طرده في الدقيقة 83

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