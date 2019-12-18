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الرئيسية | رياضة | رمزي يشغل منصب مساعد مدرب آيندهوفن الهولندي

رمزي يشغل منصب مساعد مدرب آيندهوفن الهولندي

رمزي يشغل منصب مساعد مدرب آيندهوفن الهولندي
أوعنا بلعيد
الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 09:15

تعاقد مسؤولو بي إس في آيندهوفن الهولندي لكرة القدم مع الدولي المغربي السابق عادل رمزي لشغل منصب المدرب المساعد لإرنيست فابر، الذي تم تعيينه خلفا لمارك فان بوميل، المقال من تدريب الفريق الأول بسبب تذبذب النتائج، وإقصاء المجموعة من دور المجموعات برسم مسابقة الدوري الأوروبي.

وعينت إدارة آيندهوفن عادل رمزي ليشغل منصب المساعد الأول للمدرب فابر نظرا للخبرة التي راكمها بعدما أشرف على تدريب الفئات السنية للفريق خلال السنوات الأربع الماضية، إذ يملك علاقة طيبة مع اللاعبين، لاسيما من تم تصعيدهم إلى الفريق الأول، بالإضافة إلى مسيرته الاحترافية كلاعب.

وبخصوص التعاقد مع عادل رمزي، بالإضافة إلى الدولي الهولندي السابق زيندن، ضمن الطاقم التقني الجديد، قال جون دي يونغ، مدير الكرة بآيندهوفن: "اختيار رمزي وزيندن جاء بسبب رغبتنا في تعيين الأسماء التي تملك القدرة على استخراج أفضل ما لدى المجموعة. وأعتقد أن عادل رمزي يتوفر على خبرة كبيرة، بدون شك سينقلها إلى لاعبي الفريق الأول، والإدارة سعيدة لأنه اختار مساعدتنا".

واختارت إدارة الفريق الهولندي الدولي المغربي السابق ليشغل منصبه الجديد إلى نهاية الموسم الحالي، قبل أن يتم الجلوس مجددا إلى طاولة المفاوضات بغية تمديد العقد أو التعاقد مع اسم جديد ليحل مكانه.

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