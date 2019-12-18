بدر هاري يُواصل الإعداد لمواجهة "ريكو الهولندي"

هسبورت - حمزة اشتيوي*

يُواصل البطل المغربي في رياضة الكيك بوكسينغ بدر هاري استعداده للنزال المُرتقب الذي سيجمعه بالبطل الهولندي ريكو فيرهوفن، في الـ21 من دجنبر الجاري، بمدينة أرنهايم الهولندية، ضمن دورة "سلسلة غلوري" التي تُعتبر من أكبر النزلات في العالم.

ويَخضع بدر هاري لبرنامج تدريبي مكثف بالديار الهولندية، تحت إشراف مدربه مايك باسنير، الذي عاد قبل أشهر للتعاقد معه بعدما كان قد عوضه في وقت سابق بالمدرب المغربي سعيد البدوي، الذي عمل معه لأشهر؛ إذ يسعى البطل المغربي إلى الثأر لنفسه بعدما كان قد انسحب في نزاله الأخير أمام ريكو سنة 2016، متأثرا بإصابة في الكتف.

ودافع البطل الهولندي ريكو فيرهوفن عن بدر هاري، وطلب من مشجعيه ضرورة احترام خصمه، معبرا عن أسفه للتعليقات المهينة التي استهدفت هاري قبل أسابيع، ومؤكدا في الوقت ذاته من خلال تصريحات إعلامية تناقلتها شبكة "كيدز تي في" أن نزاله أمام بدر هاري ليس معركة بين المغرب وهولندا، لذا يجب الفصل بين إدانة الكراهية والنزال المرتقب.

ومن المنتظر أن يعرف هذا النزال حضورا جماهيريا كبيرا، وتغطية إعلامية استثنائية، بالنظر إلى قيمة المواجهة التي ستجمع البطل العالمي بدر هاري بخصمه الهولندي العنيد ريكو، بعد أيام.

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