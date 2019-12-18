الوداد يهزم رجاء بني ملال ويستعيد صدارة البطولة

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*

حقق فريق الوداد الرياضي البيضاوي لكرة القدم، فوزا ثمينا على حساب مضيفه رجاء بني ملال بهدفين لواحد، في النزال المؤجل عن الجولة الثامنة من منافسات الدوري الاحترافي.

وعرفت بداية مجريات الجولة الأولى، ضغط هجومي مبكر من جانب عناصر الفريق البيضاوي، إذ ضيع أمين تيغزوي، كرة هجومية سانحة للتهديف في الثواني الأولى، قبل أن يرد عليه نبيل الجعدي، في حدود الدقيقة الثامنة بهز شباك التكناوتي، وإحراز هدف السبق لفريقه رجاء بني ملال.

وبحث رفاق العميد إبراهيم النقاش، عن تجاوز تأخرهم في النتيجة، من خلال خلق بعض مناورات التهديف، أثمرت إحداها تسجيل المهاجم أيوب الكعبي، هدف التعادل في حدود الدقيقة 29.

وعاد بديع أووك، ليهز الشباك في الدقيقة 33 محرزا الهدف الثاني للوداد من تسديدة قوية ومركزة من خارج المعترك، هزم بها الحارس "الملالي" خالد كبيري، لتنهي صافرة الحكم جمال بلبصري، تفاصيل الشوط الأول بثنائية للوداد.

خلال أطوار الجولة الثانية، واصلت العناصر الودادية بسط سيطرتها على مجريات اللعب والضغط على نصف معترك عمليات الفريق المضيف، غير أن تألق الحارس خالد كبيري، منع الفريق البيضاوي من تعزيز النتيجة في أكثر من كرة خلال الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني.

وتبادل الفريقان بعض محاولات التهديف في باقي دقائق المواجهة، غير أنها لم تكن بالشكل الأمثل لترجمتها إلى أهداف، لينهي الحكم جمال بلبصري، تفاصيل النزال بفوز ثمين للوداد الرياضي.

وعاد الوداد لصدارة ترتيب البطولة بعد هذا الفوز، إذ بات في رصيده 19 نقطة، في المقابل تواصلت معاناة رجاء بني ملال في الصف الأخير برصيد نقطة واحدة.

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