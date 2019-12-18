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كُتّاب وآراء
الرجاء يوقف انتصارات فاخر بالانتصار على الحسنية
حقق فريق الرجاء الرياضي البيضاوي لكرة القدم، فوزا ثمينا على حساب ضيفه حسنية أكادير، بهدفين لواحد، في النزال المؤجل عن الجولة السادسة من منافسات الدوري، الذي جمع بينهما، اليوم الأربعاء.
وتمكن الحسنية من الوصول لشباك الحارس "الرجاوي" أنس الزنيتي، في وقت مبكر بعد إحراز عبد الحفيظ ليركي، هدف السبق في الدقيقة الثالثة بتسديدة قوية ومركزة، ليبصم بعده رفاقه على بداية موفقة في أطوار المواجهة.
وفي حدود الدقيقة 17 نجح الرجاء في العودة في النتيجة من كرة تابثة مباشرة سجلها سفيان الرحيمي، قبل أن يعزز رفيقه حميد أحداد، النتيجة بهدف ثان في حدود الدقيقة 26 بتسديدة قوية.
ومع بداية مجريات الجولة الثانية، تبادل عناصر الفريقين بعض محاولات التهديف، كانت أكثرها من جانب الرجاء والأبرز منها عن طريق سفيان الرحيمي، ورأسية من المهاجم البديل مالانغو.
وأحكم رفاق عبد الرحيم الشاكير، قبضتهم على مجريات اللعب، إذ كانوا قريبين من إحراز الهدف الثالث في أكثر من كرة بسبب هفوات دفاعية فادحة من رفاق العميد ياسين الرامي، فيما بقيت التحركات الهجومية للفريق "السوسي" محتشمة في مجملها.
وتصدى عبد الرحمان الحواصلي، لكرة هجومية من رجل أيوب ناناح، في الدقيقة 85، إذ كان هذا الأخير قريبا من تدوين إسمه ضمن لائحة هدافي المباراة، فيما لم ينجح البركاوي ورفاقه في تسجيل هدف تفادي الهزيمة بعد الانتصارات الأخيرة، قبل أن يطلق الحكم داكي الرداد، صافرته النهائية بفوز الرجاء بهدفين لواحد.
ورفع الرجاء رصيده في سبورة ترتيب البطولة بعد هذا الفوز للنقطة 14 في الصف الخامس، في المقابل جمدت الهزيمة رصيد الحسنية في 8 نقاط بالمركز العاشر.
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تعليقات الزوّار (4)
Et surtout avec fakhir d'autant plus que son historique lui parle
Le foot n'existe pas dans ce pays