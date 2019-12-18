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الرئيسية | رياضة | الرجاء يوقف انتصارات فاخر بالانتصار على الحسنية

الرجاء يوقف انتصارات فاخر بالانتصار على الحسنية

الرجاء يوقف انتصارات فاخر بالانتصار على الحسنية
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج
الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 18:55

حقق فريق الرجاء الرياضي البيضاوي لكرة القدم، فوزا ثمينا على حساب ضيفه حسنية أكادير، بهدفين لواحد، في النزال المؤجل عن الجولة السادسة من منافسات الدوري، الذي جمع بينهما، اليوم الأربعاء.

وتمكن الحسنية من الوصول لشباك الحارس "الرجاوي" أنس الزنيتي، في وقت مبكر بعد إحراز عبد الحفيظ ليركي، هدف السبق في الدقيقة الثالثة بتسديدة قوية ومركزة، ليبصم بعده رفاقه على بداية موفقة في أطوار المواجهة.

وفي حدود الدقيقة 17 نجح الرجاء في العودة في النتيجة من كرة تابثة مباشرة سجلها سفيان الرحيمي، قبل أن يعزز رفيقه حميد أحداد، النتيجة بهدف ثان في حدود الدقيقة 26 بتسديدة قوية.

ومع بداية مجريات الجولة الثانية، تبادل عناصر الفريقين بعض محاولات التهديف، كانت أكثرها من جانب الرجاء والأبرز منها عن طريق سفيان الرحيمي، ورأسية من المهاجم البديل مالانغو.

وأحكم رفاق عبد الرحيم الشاكير، قبضتهم على مجريات اللعب، إذ كانوا قريبين من إحراز الهدف الثالث في أكثر من كرة بسبب هفوات دفاعية فادحة من رفاق العميد ياسين الرامي، فيما بقيت التحركات الهجومية للفريق "السوسي" محتشمة في مجملها.

وتصدى عبد الرحمان الحواصلي، لكرة هجومية من رجل أيوب ناناح، في الدقيقة 85، إذ كان هذا الأخير قريبا من تدوين إسمه ضمن لائحة هدافي المباراة، فيما لم ينجح البركاوي ورفاقه في تسجيل هدف تفادي الهزيمة بعد الانتصارات الأخيرة، قبل أن يطلق الحكم داكي الرداد، صافرته النهائية بفوز الرجاء بهدفين لواحد.

ورفع الرجاء رصيده في سبورة ترتيب البطولة بعد هذا الفوز للنقطة 14 في الصف الخامس، في المقابل جمدت الهزيمة رصيد الحسنية في 8 نقاط بالمركز العاشر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - مقابلة تدريبية الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 19:40
اكادير سهل المقابلة على الرجاء حتى لا يصابوا بالإرهاق وفي نفس الوقت اهدوهم الانتصار وكانهم في حصة تدريبية..كرة القدم الوطنية في تراجع كبير!!!!!!
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2 - عبدو عبدو الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 19:46
لست مشجعا لأي من الفريقين لكني لاحظت أن الحكم كان رجاويا بعض الشيء لأنه لم يعلن عن عدة أخطاء للحسنية كانت ستؤثر على مسار المباراة
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1
3 - Agadiri الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 20:18
Une mise en scene visible meme aux aveugles les deux buts n auraient du pas etre encaisses . Des balles a la porte qui rentrent dans les filets comme ca c est marron. Je suis sur que le match a ete liquide avant La rentre des joueurs sur la pelouse. Degage fakher nous voulons pad des courtiers a hassania d agadir
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-2
4 - Fad الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 20:21
Je pense que lhassania faisait un complot en faveur du raja
Et surtout avec fakhir d'autant plus que son historique lui parle
Le foot n'existe pas dans ce pays
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