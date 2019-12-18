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الرئيسية | رياضة | ليفربول يهزم مونتيري ويصل نهائي مونديال الأندية

ليفربول يهزم مونتيري ويصل نهائي مونديال الأندية

ليفربول يهزم مونتيري ويصل نهائي مونديال الأندية
هسبريس - د .ب .أ
الأربعاء 18 دجنبر 2019 - 20:20

أفلت ليفربول الإنجليزي من الكمين المكسيكي وانتزع فوزا غاليا 2 / 1 على مونتيري المكسيكي اليوم الأربعاء في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في قطر.

وتأهل ليفربول إلى المباراة النهائية للبطولة التي يخوضها يوم السبت المقبل أمام فلامنجو البرازيلي على استاد "خليفة الدولي" بالدوحة.

وكان فلامنغو تأهل للنهائي بالفوز على الهلال السعودي 3 / 1 أمس الثلاثاء في المباراة الأولى بالمربع الذهبي للبطولة.

ويلتقي مونتيري مع الهلال يوم السبت على نفس الملعب في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع للبطولة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1 / 1 حيث قدم مونتيري أداء خططيا مميزا ورفض الفريق أي مجازفة في مواجهة بطل أوروبا.

وكان ليفربول البادئ بالتسجيل عن طريق الغيني نابي كيتا في الدقيقة 12 ولكن روجيليو فونيس موري سجل هدف التعادل لمونتيري في الدقيقة 14 .

وظل التعادل قائما حتى الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع قبل أن ينتزع البديل البرازيلي روبرتو فيرمينو الفوز بهدف في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

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