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كُتّاب وآراء
"لا غالب ولا مغلوب" في "كلاسيكو" البارصا والريال
فشل "كلاسيكو الأرض" بين الغريمين اللدودين برشلونة وريال مدريد في فض الاشتباك بينهما على قمة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما تعادلا بدون أهداف اليوم الأربعاء في المباراة المؤجلة من المرحلة العاشرة للمسابقة.
وارتفع رصيد كلا الفريقين إلى 36 نقطة، وإن تواجد برشلونة على القمة لتفوقه بفارق هدفين على الريال، صاحب المركز الثاني.
وفرض الريال سيطرته المطلقة على مجريات الشوط الأول، الذي أهدر خلاله أكثر من فرصة محققة، غير أنه فشل في ترجمتها إلى أهداف بسبب التألق غير العادي للألماني مارك أندري تير شتيجن حارس مرمى برشلونة.
في المقابل، تقاسم الفريقان الاستحواذ على الكرة في الشوط الثاني، الذي كان خلاله الفريقان أكثر حذرا من أجل تفادي الخسارة.
وجرت المباراة في ظل إجراءات أمنية غير مسبوقة في تاريخ لقاءات الفريقين، في ظل احتجاجات سكان إقليم كتالونيا المطالبين بالانفصال عن إسبانيا، والتي تسببت في تأجيل المباراة التي كان مقررا لها أن تقام في أكتوبر الماضي.
ورغم ذلك، توقفت المباراة بضع دقائق في الشوط الثاني، بعدما ألقت الجماهير التي ملأت مدرجات ملعب (كامب نو) بعض الكرات داخل أرض الملعب للتعبير عن مطالبها السياسية.