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الرئيسية | رياضة | أشرف حكيمي أسرع لاعب في تاريخ "البوندسليغا"

أشرف حكيمي أسرع لاعب في تاريخ "البوندسليغا"

أشرف حكيمي أسرع لاعب في تاريخ "البوندسليغا"
هسبورت - حمزة اشتيوي*
الخميس 19 دجنبر 2019 - 02:35

أضحى الدولي المغربي أشرف حكيمي، لاعب فريق بروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، أسرع لاعب في تاريخ "البودسليغا"، منذ أن دخلت تقنية قياس السرعة الخاصة باللاعبين حيز التنفيذ، ليدخل "الشبل" المغربي تاريخ الدوري الألماني من أوسع الأبواب.

وحسب شبكة "سكاي سبورت" في نسختها الألمانية، فإن حكيمي بات يُعتبر اللاعب الأسرع في تاريخ الدوري الألماني، بعدما حطم الرقم القياسي للدوري، حيث بلغت سرعته 36.2 كلم في الساعة، ليكون بذلك أول لاعب يتجاوز عتبة 36 كلم في الساعة في تاريخ "البوندسليغا".

وكان حكيمي قد صُنف من بين أسرع عشرة لاعبين في العالم، خلال مونديال روسيا الأخير، بعدما بلغت سرعته في "المونديال الأخير" 32.83 كم في ساعة، خلال مباراة المنتخب الوطني أمام البرتغال.

وتألق نجم الكرة المغربية أشرف حكيمي هذا الموسم رفقة "أسود الأطلس" وفريقه بروسيا دورتموند بشكل كبير، ما جعل العديد من الأندية الكبيرة تسعى للاستفادة من خدماته، كما ينوي الفريق "الملكي" أن يًعيده للقلعة البيضاء عند نهاية عقد الإعارة، الذي يجمعه بالفريق الألماني، حيث يقضي حكيمي موسمه الثاني بقميص الفريق الأصفر، الذي قدم له على سبيل الإعارة من ريال مدريد الإسباني.

يُشار إلى أن حكيمي، خاض هذا الموسم 22 مباراة مع فريقه بين منافسات "البوندسليغا ودوري أبطال أوروبا"، سجل خلالها هدفين في الدوري وأربعة في دوري الأبطال، كما كان وراء خمس تمريرات حاسمة في الدوري.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - anas الخميس 19 دجنبر 2019 - 02:58
أن تقطع الملعب طولا وتسترد الكرة وتعود طولا لتبني الهجمة في وقت قياسي لابد أن تكون لاعبا استثنائيا من حيث السرعة.. القطار السريع أشرف حكيمي تطور كثيرا في درتموند، كسب الثقة، صار يلعب بأريحية و يسجل أهدافا و يعطي تمريرات حاسمة.
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