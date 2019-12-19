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الرئيسية | رياضة | سلامي: الرجاء يسير في "الطريق الصحيح" بالبطولة

سلامي: الرجاء يسير في "الطريق الصحيح" بالبطولة

سلامي: الرجاء يسير في "الطريق الصحيح" بالبطولة
هسبورت - آمال لكعيدا*
الخميس 19 دجنبر 2019 - 00:42

اعتبر جمال سلامي، مدرب فريق الرجاء الرياضي، أن الفوز على نادي حسنية أكادير بهدفين مقابل هدف واحد، دليل على أن الفريق "الأخضر" في مسار صحيح، مثمناً جهود لاعبيه الذين استطاعوا العودة في النتيجة بعد تلقي هدف في بداية المباراة.

وقال سلامي خلال الندوة الصحافية التي أعقبت المباراة، إنه ليس من السهل تلقي هدفاً في بداية المباراة مردفاً "الأهم أننا استطعنا استعادة التوازن وهذا هو الأهم.. الفريق الذي يكون متأخراً بهدف ويعود في النتيجة بهدفين في نفس الشوط هو فريق قوي".

وعن سبب تأخير إدخال عبد الإله الحافظي في المباراة حتى الدقيقة 87، قال سلامي "الحافظي جاهز %100.. كان يمكن أن يلعب وقتاً أكثر، لكن ظروف المواجهة حتمت تأخير إقحامه.. في الديربي يمكن أن نراه أساسياً".

وفي تصريح قوي، فسّر سلامي غياب محمود بنحليب عن مباراة الأربعاء بكون اللاعب تغيب عن التداريب منذ آخر مباراة، حيث يزور عيادة النادي ويغادر دون المشاركة في التداريب.."، مردفاً "بلغني أنه يريد المغادرة.. هو خارج حساباتي، فليبحث له عن فريق آخر..".

ونوه المتحدث نفسه بمستوى اللاعبين الشباب، الذين شاركوا في المباراة الأخيرة أمام المغرب التطواني، قائلاً "هم لم يشاركوا اليوم لظروف المقابلة.. اختياراتي التقنية تكون نسبةً لمن هو الخصم والظروف العامة، لكن يمكن أن نرى بعضهم في مباراة الديربي لتعويض اللاعبين المجهدين اليوم".

وثمن سلامي التطور الحاصل في خط دفاع النادي، قائلاً "هناك تحسن ملحوظ في الدفاع رغم أنه لم يكن لدينا هامش كبير من الوقت لتصحيح الأخطاء بفعل تراكم المباريات..".

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1 - رجاوي من سوس الخميس 19 دجنبر 2019 - 01:03
الرجاء فريق بامتياز عاشت الرجاء مفخرة لكل المغاربة
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