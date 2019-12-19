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كُتّاب وآراء
المنتخب المغربي ينهي السنة في المركز 43 عالميا
أنهى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم سنة 2019 في المركز 43 عالميا، وفق الترتيب الذي كشفته "فيفا" اليوم الخميس.
وبصم "أسود الأطلس" على ثبات في التصنيف، مقارنة مع نظيره السابق، كما استمر في التموقع خامسا بإفريقيا؛ وراء السنغال وتونس ونيجيريا والجزائر على التوالي.
منتخب بلجيكا استمر في صدارة التصنيف العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة، خاتما السنة أولا للعام الثاني على التوالي.
وظل المنتخب الفرنسي، بطل العالم، في المركز الثاني، والبرازيلي في المركز الثالث، فيما صعد المنتخب الإنجليزي مركزا ليحتل المركز الرابع.
وقفز منتخب أوروغواي للمركز الخامس، بعد صعوده مركزين، فيما أكملت منتخبات كرواتيا والبرتغال وإسبانيا الأرجنتين كولومبيا المراكز العشر الأولى.
وأنهى المنتخب التونسي العام في صدارة المنتخبات العربية، حيث احتل المركز الـ27 عالميا، والثاني إفريقيا خلف المنتخب السنغالي.