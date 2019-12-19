24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5208:2413:2916:0318:2519:46
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. منظمة الصحة تسجل تراجع المدخنين الرجال بالعالم (5.00)

  2. ولد حمزة: تقارب الاقتصاد يُنجح العلاقات بين المغرب وموريتانيا (5.00)

  3. تغيير في المقررات يحرم تلاميذ مغاربة من فهم "الأعداد الكسرية" (5.00)

  4. كلية الحقوق السويسي تحتفل بربع قرن من تخريج النخب المغربية (5.00)

  5. الرئيس الروسي يشكك في اكتمال عملية عزل ترامب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | جيد يقود الطاقم التحكيمي لمواجهة الرجاء والوداد

جيد يقود الطاقم التحكيمي لمواجهة الرجاء والوداد

جيد يقود الطاقم التحكيمي لمواجهة الرجاء والوداد
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*
الخميس 19 دجنبر 2019 - 20:05

حَسَمَت أجهزة التحكيم التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في طاقم تحكيم ديربي الرجاء والوداد المرتقب يوم الأحد المقبل، برسم الجولة العاشرة من منافسات البطولة، وأسندت المهمة للحكم الدولي رضوان جيد.

وأكَّد مصدر جامعي موثوق لـ"هسبورت" أن أجهزة التحكيم حسمت في اختيار رضوان جيد لقيادة ديربي البيضاء منذ أسبوعين، موردا أنه "تم إسقاط اسمه من الخيارات الممكنة لقيادة المباريات المتراكمة التي خاضها الرجاء والوداد في الأسبوعين الأخيرين حتى يتسنى التعويل على خبرته في نزال الديربي".

وستكون مباراة الديربي هي الثالثة لرضوان جيد في بطولة هذا الموسم، بعد أن غاب لثلاثة أشهر كاملة عن الملاعب الوطنية بسبب التزامه منذ أواخر شهر شتنبر الماضي بقيادة مباريات نهائيات كأس العالم للناشئين بالبرازيل، ومباريات عن مسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، وتدريبات حول تقنية "الفار".

ويَسير رضوان جيد بخطى ثابتة نحو تحطيم الرقم التاريخي للحكم الراحل عبد الكريم الزياني، الأكثر قيادة لمباريات الديربي بين الرجاء والوداد بتسع مباريات؛ بحيث ستكون مباراة الأحد بين الغريمين هي الثامنة في مساه حتى الآن.

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيين زوروا Hesport.Com

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - M. Jabri الخميس 19 دجنبر 2019 - 21:17
ما جيد ما والو.
حكم كيتحيز وكايمتاز بالتعسف وتعنيف اللاعبين باش ايتقال عليه انه عند شخصية.
اوا اليوم اللي غادي ايحكم الديربي على من غادي ايجي ما داموا الفراقي بزوج بيضاوية. واقيلا المتش غادي ايكمل بالتعادل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.