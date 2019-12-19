جيد يقود الطاقم التحكيمي لمواجهة الرجاء والوداد

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*

حَسَمَت أجهزة التحكيم التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في طاقم تحكيم ديربي الرجاء والوداد المرتقب يوم الأحد المقبل، برسم الجولة العاشرة من منافسات البطولة، وأسندت المهمة للحكم الدولي رضوان جيد.

وأكَّد مصدر جامعي موثوق لـ"هسبورت" أن أجهزة التحكيم حسمت في اختيار رضوان جيد لقيادة ديربي البيضاء منذ أسبوعين، موردا أنه "تم إسقاط اسمه من الخيارات الممكنة لقيادة المباريات المتراكمة التي خاضها الرجاء والوداد في الأسبوعين الأخيرين حتى يتسنى التعويل على خبرته في نزال الديربي".

وستكون مباراة الديربي هي الثالثة لرضوان جيد في بطولة هذا الموسم، بعد أن غاب لثلاثة أشهر كاملة عن الملاعب الوطنية بسبب التزامه منذ أواخر شهر شتنبر الماضي بقيادة مباريات نهائيات كأس العالم للناشئين بالبرازيل، ومباريات عن مسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، وتدريبات حول تقنية "الفار".

ويَسير رضوان جيد بخطى ثابتة نحو تحطيم الرقم التاريخي للحكم الراحل عبد الكريم الزياني، الأكثر قيادة لمباريات الديربي بين الرجاء والوداد بتسع مباريات؛ بحيث ستكون مباراة الأحد بين الغريمين هي الثامنة في مساه حتى الآن.

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