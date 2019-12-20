الرجاء يعسكر بمدينة الجديدة قبل "الديربي البيضاوي"

هسبورت - حمزة اشتيوي

تَتَّجِهُ الأنظار هذا الأحد، صوب المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، الذي سيكون مسرحا لثالث "ديربي" خلال الموسم الكروي الحالي بين الرجاء الرياضي وضيفه الوداد الرياضي، وهذه المرة لحساب الجولة العاشرة من الدوري الاحترافي، بعدما التقى الفريقان قبل أسابيع في ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال ذهابا وإيابا.

واختار الطاقم التقني للفريق "الأخضر" بقيادة مدربه جمال سلامي الاستعداد "للديربي" في مدينة الجديدة، حيث سيدخل "النسور" في معسكر تدريبي مغلق هناك، من أجل التركيز أكثر والابتعاد عن ضغط الجمهور بالعاصمة الاقتصادية، بعد الفوز الذي حققه الفريق "الأخضر" على "الغزالة السوسية" بهدفين مقابل هدف واحد، لحساب مؤجل الجولة السادسة.

وسيستفيد "النسور" من عودة اللاعب عبد الإله الحافيظي الذي عاد للميادين بعد أشهر من الغياب، حيث شارك في آخر دقائق مباراة الأربعاء أمام الفريق السوسي، إلى جانب أيوب ناناح وعمر بوطيب اللذين كان لهما نصيب من دقائق مباراة الحسنية بعدما غابا من قبل بسبب الإصابة، فيما سيفتقد الرجاء لخدمات محمود بنحليب، الذي أكد المدرب الاستغناء عن خدماته لأسباب انضباطية.

وفي الجهة المقابلة يدخل الفريق "الأحمر" مباراة "الديربي" مُنتشيا باستعادته الصدارة برصيد 19 نقطة بعد العودة، بفوز ثمين من خارج الميدان على حساب فريق رجاء بني ملال بهدفين لواحد، خلال المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب "الشهداء" بمدينة وادي زم لحساب مؤجل الجولة الثامنة.