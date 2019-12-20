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كُتّاب وآراء
الرجاء يطرح تذاكر "الديربي" بالشبابيك والإنترنت
تطرح إدارة فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم التذاكر الخاصة بمباراة "الديربي" المرتقب والذي سيجمع الفريق "الأخضر" بغريمه التقليدي الوداد الرياضي، الأحد المقبل، على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، لحساب الجولة الـ10 من الدوري الاحترافي.
وعلمت "هسبورت" من مصادر مقربة أن 70 في المئة من التذاكر ستكون مطروحة على شبابيك البيع الاعتيادية، فيما ستُطرح 30 في المئة الأخرى عبر الانترنيت، حتى يتسنى لجميع الجماهير اختيار الطريقة التي يريدون بها اقتناء تذاكرهم.
يُشار إلى أن مباراة "الديربي" المنتظر بين الرجاء والوداد سيُجرى الأحد المقبل، بداية من الساعة الثالثة عصرا بتوقيت المغرب.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
كما أنه اصحاب الحسابات البنكية الكبيرة يشترون الكثير من التذاكر و يعيدون بيعها في السوق السوداء