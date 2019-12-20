الرجاء يطرح تذاكر "الديربي" بالشبابيك والإنترنت

هسبورت - حمزة اشتيوي

تطرح إدارة فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم التذاكر الخاصة بمباراة "الديربي" المرتقب والذي سيجمع الفريق "الأخضر" بغريمه التقليدي الوداد الرياضي، الأحد المقبل، على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، لحساب الجولة الـ10 من الدوري الاحترافي.

وعلمت "هسبورت" من مصادر مقربة أن 70 في المئة من التذاكر ستكون مطروحة على شبابيك البيع الاعتيادية، فيما ستُطرح 30 في المئة الأخرى عبر الانترنيت، حتى يتسنى لجميع الجماهير اختيار الطريقة التي يريدون بها اقتناء تذاكرهم.

يُشار إلى أن مباراة "الديربي" المنتظر بين الرجاء والوداد سيُجرى الأحد المقبل، بداية من الساعة الثالثة عصرا بتوقيت المغرب.