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الرئيسية | رياضة | الرجاء يطرح تذاكر "الديربي" بالشبابيك والإنترنت

الرجاء يطرح تذاكر "الديربي" بالشبابيك والإنترنت

الرجاء يطرح تذاكر "الديربي" بالشبابيك والإنترنت
هسبورت - حمزة اشتيوي
الجمعة 20 دجنبر 2019 - 00:45

تطرح إدارة فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم التذاكر الخاصة بمباراة "الديربي" المرتقب والذي سيجمع الفريق "الأخضر" بغريمه التقليدي الوداد الرياضي، الأحد المقبل، على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، لحساب الجولة الـ10 من الدوري الاحترافي.

وعلمت "هسبورت" من مصادر مقربة أن 70 في المئة من التذاكر ستكون مطروحة على شبابيك البيع الاعتيادية، فيما ستُطرح 30 في المئة الأخرى عبر الانترنيت، حتى يتسنى لجميع الجماهير اختيار الطريقة التي يريدون بها اقتناء تذاكرهم.

يُشار إلى أن مباراة "الديربي" المنتظر بين الرجاء والوداد سيُجرى الأحد المقبل، بداية من الساعة الثالثة عصرا بتوقيت المغرب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - فرانز كافكا الجمعة 20 دجنبر 2019 - 00:57
بيع التذاكر عبر اﻷنترنيت فقط كما وقع في الدريبي العربي مؤخرا ... يعد إقصاء ممنهج للطبقة المسحوقة التي لا تملك حسابا بنكيا و انترنيت كي تشتري التذكرة ...
كما أنه اصحاب الحسابات البنكية الكبيرة يشترون الكثير من التذاكر و يعيدون بيعها في السوق السوداء
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-2
2 - مستغرب الجمعة 20 دجنبر 2019 - 01:09
الديربي الأخير يعتبر مواجهة مرجعية من جميع النواحي نحن مطالبون بتقديم ماهو أفضل من جميع النواحي سواء كانت تنظيمية جماهيرية أو كروية مالا يعيه المسؤولون ان بعد الديربي الأخير اصبح للمراجهة متابعة عالمية وهي فرصة لتسويق المنتوج الوطني والإقلاع به
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6
3 - raja2#widad الجمعة 20 دجنبر 2019 - 01:14
حظ موفق للفريقين اللذان يشرفنا الدوري المغربي وأتمنى فوز الرجاء البيضاوي
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0
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