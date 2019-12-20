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الرئيسية | رياضة | قمصان يوفنتوس بالعربية في "السوبر الإيطالي"

قمصان يوفنتوس بالعربية في "السوبر الإيطالي"

قمصان يوفنتوس بالعربية في "السوبر الإيطالي"
هسبريس – د.ب.أ
الجمعة 20 دجنبر 2019 - 19:40

أعلن نادي يوفنتوس أن لاعبيه سوف يرتدون قمصانا تحمل أسماءهم باللغة العربية، وذلك خلال مباراة الفريق أمام لاتسيو في كأس السوبر الإيطالي، والمقرر إقامته يوم الأحد المقبل في العاصمة السعودية الرياض.

وذكر يوفنتوس عبر موقعه الرسمي عبر شبكة الإنترنت أن النادي تعاون مع الخطاط السعودي المغربي شاكر كشغري لتصميم أسماء وأرقام اللاعبين لتظهر بشكل مميز في المباراة.

وقال جورجيو ريتشي، مدير الإيرادات في يوفنتوس، "من خلال هذا الاختيار، يثبت يوفنتوس مرة أخرى أنه قريب من مشجعيه في جميع أنحاء العالم، مما يؤكد أيضاً على اهتمام النادي باستكشاف مناطق جديدة. التعاون مع الفنان الكبير شاكر كشغري، يزيد من خصوصية مباراة مهمة مثل كأس السوبر الإيطالي."

وكان يوفنتوس فاز بلقب كأس السوبر الإيطالي العام الماضي، والذي أقيمت مباراته في السعودية أيضًا، على حساب ميلان 1-0.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - محمد الزموري الجمعة 20 دجنبر 2019 - 20:47
إنهم بهذه المبادرة يقولون لنا إن لكم لغة جميلة الأحرف غنية المفردات لكم خطاطين فنانين لكن أهملتموها وكان عليكم أنتم من يبادر.
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9
2 - Rachidi الجمعة 20 دجنبر 2019 - 21:16
انهم يبحثون عن بيع قمصان للعرب وبيع تداكر والاموات في خزينة النادي
كما يفعل الصينيون والهنود البوديين في صناعة السجادة لصلاة وتسابح ومنبهات الادان

يا لها من أمة ضحك من جعلها الامم
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3
3 - وسط ميدان تلخشة الجمعة 20 دجنبر 2019 - 21:22
اللغة العربية بحاجة الى اختراق ميادين علوم الفلك والرياضيات والتكنولوجيا والفلسفة والفنون والاداب وغيرها من العلوم الانسانية والاجتماعية اما تداولها في كرة القدم او كتابتها على جوارب اللاعبين فلا تتجاوز ضرب الكرة . توقيت كرة القدم ومضمون الاشهار محدود بصفيرة الحكم .
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