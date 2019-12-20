قمصان يوفنتوس بالعربية في "السوبر الإيطالي"

هسبريس – د.ب.أ

أعلن نادي يوفنتوس أن لاعبيه سوف يرتدون قمصانا تحمل أسماءهم باللغة العربية، وذلك خلال مباراة الفريق أمام لاتسيو في كأس السوبر الإيطالي، والمقرر إقامته يوم الأحد المقبل في العاصمة السعودية الرياض.

وذكر يوفنتوس عبر موقعه الرسمي عبر شبكة الإنترنت أن النادي تعاون مع الخطاط السعودي المغربي شاكر كشغري لتصميم أسماء وأرقام اللاعبين لتظهر بشكل مميز في المباراة.

وقال جورجيو ريتشي، مدير الإيرادات في يوفنتوس، "من خلال هذا الاختيار، يثبت يوفنتوس مرة أخرى أنه قريب من مشجعيه في جميع أنحاء العالم، مما يؤكد أيضاً على اهتمام النادي باستكشاف مناطق جديدة. التعاون مع الفنان الكبير شاكر كشغري، يزيد من خصوصية مباراة مهمة مثل كأس السوبر الإيطالي."

وكان يوفنتوس فاز بلقب كأس السوبر الإيطالي العام الماضي، والذي أقيمت مباراته في السعودية أيضًا، على حساب ميلان 1-0.