جماهير الوداد والرجاء تنتقد نشاط "السوق السوداء"

هسبورت - حمزة اشتيوي

عرفت عملية بيع التذاكر الخاصة بمباراة "الديربي" المرتقب بين الرجاء والوداد، الذي سيجمع الفريقين الأحد المقبل، لحساب الجولة العاشرة من الدوري الاحترافي، إقبالا كبيرا من الجماهير الراغبة في متابعة هذا اللقاء المنتظر.

وشهدت الساعات الأولى من الجمعة، توافدا كبيرا لمناصري الفريقين على المراكز المخصصة لبيع التذاكر، وسط حراسة أمنية مُشددة، ما يُؤكد أن هذه المباراة ستعرف حضورا جماهيريا كبيرا.

وانتقد جمهور الفريقين مجددا نشاط "السوق السوداء"، حيث انتقدوا نفاذ التذاكر في عدد من نقاط البيع في أقل من 30 دقيقة، مؤكدين أن معاناة الجماهير البيضاوية ما زالت مستمرة لاقتناء التذاكر، التي تصل في بعض الأحيان لضعف ثمنها الأصلي على الأقل.

وكانت إدارة فريق الرجاء الرياضي قد قررت طرح 70% من تذاكر " الديربي" بشبابيك البيع الاعتيادية، مع بيع 30% المُتبقية على الانترنيت، كما سيُتاح لـ13 ألف من أصحاب بطائق الانخراط السنوي الخاصة بجمهور الرجاء دخول المواجهة بحكم أن الفريق "الأخضر" هو المضيف.

يُشار إلى أن مباراة الرجاء وضيفه الوداد الرياضي ستجرى يوم الأحد المقبل، بالمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، بداية من الساعة الثالثة عصرا بتوقيت المغرب.