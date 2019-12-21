الأمن يمنع رفع "تيفو لألترا عسكري" أمام بركان

هسبورت - عبد الله العلوي

مَنَعَتَ السلطات الأمنية بمدينة الرباط التيفو الذي كان من المقرر أن يرفعه جمهور الجيش الملكي، اليوم السبت في المواجهة التي ستجمع العساكر بفريق نهضة بركان في الساعة الخامسة مساء بالمجمع الرياضي مولاي عبد الله بالرباط، برسم الجولة العاشرة من البطولة الاحترافية لكرة القدم.

ونظرا لهذا المنع أصدرت ألترا عسكري المساندة لفريق الجيش الملكي بلاغا، تندد فيه منع رفع تيفو أمام نهضة بركان.

وجاء في البلاغ: "بمناسبة اللقاء الذي سيجمع نادي الجيش الملكي بفريق نهضة بركان يوم السبت، عملت المجموعة على تحضير تيفو يليق بقيمة الجمهور الذي سيحضر، تحضير استغرق أسبوعين من العمل الشاق، لنفاجأ بمنعنا من بدأ العمل، من طرف خلية الأمن الرياضي بمدينة الرباط، وولاية الجهة".

وتابع البيان: "المجموعة تلقت في الأشهر الثلاث الماضية عدة دعوات للاجتماع بخلية الأمن الرياضي وولاية الجهة، ورفضت لاعتبارات لا علاقة لها بالتحدي، أولها لأنه توجه المجموعة العام منذ بدايتها، ولن يفرض علينا أحد وصايته ولن نفرض وصايتنا على أحد، نحن كيان مستقل يحترم القانون، وتوجهه معتدل من الأساس، لا نجالس أحدا، ولا نتحدى أحدا".

وختم البلاغ: "إن لم يتم التراجع عن القرار، ستحضر المجموعة ب''باش'' الظرفية يوم السبت، منع التيفو، أي نعم سيحرم الجمهور الرياضي يوم غد من الاستمتاع به، غير أنه لا يشكل للمجموعة أدنى مشكل، فهاته الأخيرة لها ذكريات جميلة مع المنع، والتعبير من خلال ''الميساجات'' كنز لا يفنى، أخيرا ندعو الجمهور لتجهيز حناجرهم، ولونهم الأسود، فالموعد سيتجدد يوم السبت مع طوفان أسود في حدود الساعة الخامسة والشعار واحد، لن تسير وحيدا يا زعيم، فجمهورك سيحضر بالآلاف كعادته، إلى أن يأتي الفرج".