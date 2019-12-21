24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5408:2613:3016:0418:2619:47
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. قمصان يوفنتوس بالعربية في "السوبر الإيطالي" (5.00)

  2. مكتب الفوسفاط ينجز ملاعب قرب بمدينة ابن جرير (5.00)

  3. شجار بين جارين يؤدي إلى جريمة قتل قرب تنغير (5.00)

  4. بنكيران ورقصة الطائر المذبوح (5.00)

  5. جدل الساعة الإضافية (5.00)

قيم هذا المقال

1.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | الأمن يمنع رفع "تيفو لألترا عسكري" أمام بركان

الأمن يمنع رفع "تيفو لألترا عسكري" أمام بركان

الأمن يمنع رفع "تيفو لألترا عسكري" أمام بركان
هسبورت - عبد الله العلوي
السبت 21 دجنبر 2019 - 10:10

مَنَعَتَ السلطات الأمنية بمدينة الرباط التيفو الذي كان من المقرر أن يرفعه جمهور الجيش الملكي، اليوم السبت في المواجهة التي ستجمع العساكر بفريق نهضة بركان في الساعة الخامسة مساء بالمجمع الرياضي مولاي عبد الله بالرباط، برسم الجولة العاشرة من البطولة الاحترافية لكرة القدم.

ونظرا لهذا المنع أصدرت ألترا عسكري المساندة لفريق الجيش الملكي بلاغا، تندد فيه منع رفع تيفو أمام نهضة بركان.

وجاء في البلاغ: "بمناسبة اللقاء الذي سيجمع نادي الجيش الملكي بفريق نهضة بركان يوم السبت، عملت المجموعة على تحضير تيفو يليق بقيمة الجمهور الذي سيحضر، تحضير استغرق أسبوعين من العمل الشاق، لنفاجأ بمنعنا من بدأ العمل، من طرف خلية الأمن الرياضي بمدينة الرباط، وولاية الجهة".

وتابع البيان: "المجموعة تلقت في الأشهر الثلاث الماضية عدة دعوات للاجتماع بخلية الأمن الرياضي وولاية الجهة، ورفضت لاعتبارات لا علاقة لها بالتحدي، أولها لأنه توجه المجموعة العام منذ بدايتها، ولن يفرض علينا أحد وصايته ولن نفرض وصايتنا على أحد، نحن كيان مستقل يحترم القانون، وتوجهه معتدل من الأساس، لا نجالس أحدا، ولا نتحدى أحدا".

وختم البلاغ: "إن لم يتم التراجع عن القرار، ستحضر المجموعة ب''باش'' الظرفية يوم السبت، منع التيفو، أي نعم سيحرم الجمهور الرياضي يوم غد من الاستمتاع به، غير أنه لا يشكل للمجموعة أدنى مشكل، فهاته الأخيرة لها ذكريات جميلة مع المنع، والتعبير من خلال ''الميساجات'' كنز لا يفنى، أخيرا ندعو الجمهور لتجهيز حناجرهم، ولونهم الأسود، فالموعد سيتجدد يوم السبت مع طوفان أسود في حدود الساعة الخامسة والشعار واحد، لن تسير وحيدا يا زعيم، فجمهورك سيحضر بالآلاف كعادته، إلى أن يأتي الفرج".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.