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الرئيسية | رياضة | المغرب التطواني يفوز على الدفاع الحسني الجديدي

المغرب التطواني يفوز على الدفاع الحسني الجديدي

المغرب التطواني يفوز على الدفاع الحسني الجديدي
هسبريس - و.م.ع
السبت 21 دجنبر 2019 - 18:05

فاز فريق المغرب التطواني على ضيفه الدفاع الحسني الجديدي بهدفين لواحد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، على أرضية ملعب "سانية الرمل" بتطوان، برسم منافسات الدورة العاشرة، للبطولة الوطنية الاحترافية، لأندية القسم الأول في كرة القدم.

وسجل هدفي المغرب التطواني أيوب لكحل في الدقيقتين 11 من ضربة جزاء و61، فيما وقع هدف الدفاع الحسني الجديدي المهدي قرناص في الدقيقة 34 من ضربة جزاء.

وارتقى المغرب التطواني بعد هذا الفوز مؤقتا للمركز الثاني برصيد 18 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن المتصدر الوداد البيضاوي الذي يلتقي غدا غريمه التقليدي الرجاء البيضاوي في مباراة الديربي، فيما تراجع الفريق الجديدي للمركز الرابع وتوقف رصيده عند 15 نقطة.

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