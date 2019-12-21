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نهضة بركان تتغلب على الجيش الملكي وسط الرباط
السبت 21 دجنبر 2019 - 19:38
تغلب فريق نهضة بركان على مضيفه فريق الجيش الملكي بهدف للاشيء في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت، على أرضية ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، برسم منافسات الدورة العاشرة للبطولة الوطنية الاحترافية لأندية القسم الأول في كرة القدم.
وسجل هدف فريق نهضة بركان اللاعب علاء الدين أجراي بحلول الدقيقة 62، وارتقى النادي البركاني بعد هذا الفوز، مؤقتا، من المركز الثالث إلى المركز الأول برصيد 20 نقطة، فيما ظل فريق الجيش الملكي في المركز السادس إلى جانب مولودية وجدة برصيد 13 نقطة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - immigré السبت 21 دجنبر 2019 - 20:16
انها نهضة بركان يا سادة فخر بركان و ملوك الشرق مزيدا من التألق إنشاء الله
2 - رضا السبت 21 دجنبر 2019 - 20:24
كان في وسع الطواحن البرتقالية أن تطحن فريق المخازنية بأكثر من هدف لولا سذاجة و عدم إحترافية بعض اللاعبين خاصة الأوغندي كادو و الزغودي
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