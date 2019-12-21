تعادل أبيض في لقاء أولمبيك آسفي والفتح الرباطي

هسبريس - و.م .ع

تعادل فريق أولمبيك آسفي مع ضيفه فريق الفتح الرياضي بدون أهداف، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت، على أرضية ملعب المسيرة بآسفي برسم منافسات الدورة العاشرة للبطولة الوطنية الاحترافية لأندية القسم الأول في كرة القدم.

وحل فريق الفتح الرياضي، بعد هذا التعادل، في المركز الثامن برصيد 11 نقطة، فيما ارتقى فريق أولمبيك آسفي من المركز الثالث عشر إلى المركز العاشر، إلى جانب فريق اتحاد طنجة، برصيد تسع نقاط.