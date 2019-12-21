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كُتّاب وآراء
إصابة جديدة تلحق الهزيمة ببدر هاري أمام "الوحش الهولندي" ريكو
انتهى نزال "الكيك بوكسينغ" بين بدر هاري و ريكو فيرهوفن، ليل اليوم السبت في ملعب "غيلريدروم" بمدينة "أرنهيم" بالأراضي المنخفضة، بخسارة المقاتل المغربي.
وتُعتبر هذه المواجهة الثانية بين الطرفين عقب النزال الذي جمعهما سنة 2016، بمدينة "أوبرهاوسن" في ألمانيا، وانتهى لصالح ريكو بعدما انسحب هاري بداعي الإصابة.
"لقاء الثأر"، من وجهة نظر هاري، بدأه بدر بالدخول إلى الملعب على إيقاع أغنية "بابيني" للفنان الجزائري رضا الطلياني، حاضيا بصرخات التحفيز من مشجعيه الكثر.
الضربة الأولى في المنازلة جاءت بركلة من بدر هاري على جسم ريكو، ثم جاءت ضربة قوية من القفاز المغربي على وجه فيرهوفن، بعد دقيقة ونصف من البداية.
بحاجب أيمن مفتوح بدأ ريكو الجولة الثانية، وقد كان افتتاح هذه المرحلة من التنافس لصالحه بسلسلة من اللكمات على جسم الخصم المغربي.
الثواني الأولى من الجولة الثالثة شهدت طرح بدر هاري لريكو على البساط، وبعدها بفترة قصيرة تلقى البطل المغربي ضربة أعطبت ساقه اليسرى.
ووسط غضب عارم لبدر تدخل حكم اللقاء، وسط استغراب من الجميع، ليعلن هزيمة هاري بفعل الإصابة، موقفا المواجهة قبل انتهاء الجولة الثالثة.
بدر هاري تلقى إشادة من خصمه ريكو فيرهوفن الذي حرص على مؤازرته فوق الحلبة، ثم غادر الرياضي المغربي فضاء النزال على متن نقّالة.
دون احتساب لقاء اليوم السبت، لعب بدر هاري 119 مباراة، فاز في 106 منها 92 بالضربة القاضية، بينما لريكو 55 انتصارا في 65 مواجهة، باصما على 16 ضربة قاضية.
جدير بالذكر أن رفع الستار على صِدام هاري وريكو، لحساب منافسات "غلوري"، شهد انتصار المغربي زكرياء زوكاري على الأمريكي أسا تين باو بالنقط.
كما عرفت الليلة الرياضية عينها صداما بين محمد جراية من المغرب وماسارو غلاندر من جزر مولوكو، واختتم بانتصار الطرف الأول بناء على رأي الحكام.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (39)
هاري كان خاصو يقرا المعوذتين ، راه التقواس عابر للقارات
اظن ان المسألة مفتعلة لربح المال اكثر
لان اللقطة واضحة جدا
المهم القضية فيها إن
المرجو من الغيورين على وطنيتهم ان لا يعطي لمثل هده النزالات اكثر كما تستحق
الرياضة يجب ان تعطي لها كل ما تملك من التزام ونظام الخ لتعطيك المجد.
الهولندي رغم تلقيه لكمات قوية جدا الا انه صمد.
فيما بدر هاري بدى واضحا انه يعاني بدنيا رغم تفوقه.
أكيد ستهزمه هزيمة لا ينساها . كاد يسقط ريكو في الجولة الثانية لو تابع بدر لكماته . للأسف
وكلشي لي مقمر باش بدر يربح دربو قطار الحياة
خسر المباراة بشرف شكرا بدر
مجرد الحضور ورفع راية المغرب عما شرف لجميع المغاربة ..
المبارة لم تحتسب ..
بدر ،إنه إنهزام بطعم الإنتصار. يبدو لي أنك تسرَّعت قليلا بهدف الإنتصار على ريكو بالضرورة القاضية.
بدر متمنياتنا لك بالشفاء العاجل.
شاف راسه خاسر قلبها تمثيل