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الرئيسية | رياضة | إصابة جديدة تلحق الهزيمة ببدر هاري أمام "الوحش الهولندي" ريكو

إصابة جديدة تلحق الهزيمة ببدر هاري أمام "الوحش الهولندي" ريكو

إصابة جديدة تلحق الهزيمة ببدر هاري أمام "الوحش الهولندي" ريكو
هسبريس من الرباط
السبت 21 دجنبر 2019 - 23:00

انتهى نزال "الكيك بوكسينغ" بين بدر هاري و ريكو فيرهوفن، ليل اليوم السبت في ملعب "غيلريدروم" بمدينة "أرنهيم" بالأراضي المنخفضة، بخسارة المقاتل المغربي.

وتُعتبر هذه المواجهة الثانية بين الطرفين عقب النزال الذي جمعهما سنة 2016، بمدينة "أوبرهاوسن" في ألمانيا، وانتهى لصالح ريكو بعدما انسحب هاري بداعي الإصابة.

"لقاء الثأر"، من وجهة نظر هاري، بدأه بدر بالدخول إلى الملعب على إيقاع أغنية "بابيني" للفنان الجزائري رضا الطلياني، حاضيا بصرخات التحفيز من مشجعيه الكثر.

الضربة الأولى في المنازلة جاءت بركلة من بدر هاري على جسم ريكو، ثم جاءت ضربة قوية من القفاز المغربي على وجه فيرهوفن، بعد دقيقة ونصف من البداية.

بحاجب أيمن مفتوح بدأ ريكو الجولة الثانية، وقد كان افتتاح هذه المرحلة من التنافس لصالحه بسلسلة من اللكمات على جسم الخصم المغربي.

الثواني الأولى من الجولة الثالثة شهدت طرح بدر هاري لريكو على البساط، وبعدها بفترة قصيرة تلقى البطل المغربي ضربة أعطبت ساقه اليسرى.

ووسط غضب عارم لبدر تدخل حكم اللقاء، وسط استغراب من الجميع، ليعلن هزيمة هاري بفعل الإصابة، موقفا المواجهة قبل انتهاء الجولة الثالثة.

بدر هاري تلقى إشادة من خصمه ريكو فيرهوفن الذي حرص على مؤازرته فوق الحلبة، ثم غادر الرياضي المغربي فضاء النزال على متن نقّالة.

دون احتساب لقاء اليوم السبت، لعب بدر هاري 119 مباراة، فاز في 106 منها 92 بالضربة القاضية، بينما لريكو 55 انتصارا في 65 مواجهة، باصما على 16 ضربة قاضية.

جدير بالذكر أن رفع الستار على صِدام هاري وريكو، لحساب منافسات "غلوري"، شهد انتصار المغربي زكرياء زوكاري على الأمريكي أسا تين باو بالنقط.

كما عرفت الليلة الرياضية عينها صداما بين محمد جراية من المغرب وماسارو غلاندر من جزر مولوكو، واختتم بانتصار الطرف الأول بناء على رأي الحكام.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (39)

1 - التقواس المغربي السبت 21 دجنبر 2019 - 23:18
نهار يقوسو عليك المغاربة عرف راسك مشيتي خلا ، هههه
هاري كان خاصو يقرا المعوذتين ، راه التقواس عابر للقارات
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7
2 - khalid السبت 21 دجنبر 2019 - 23:19
كم تمنيت الفوز لبدر البطل .... الكل يعرف كيف انهزمت أمام ريكو الكل شاهدة قوتك لا تحزن انت بطل بطل التاريخ سيشهد لك حبيبي
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38
3 - افران الاطلس المتوسط السبت 21 دجنبر 2019 - 23:20
يا اسفاه مكتابش هذه هي الرياضة انتما ما يكون مهرس في رجله للاسف المرحلة الاخيرة في حايته للاعتزال
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18
4 - mohsine السبت 21 دجنبر 2019 - 23:20
نفس الفيلم تعاود أو صافي..مباراة القرن!
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17
5 - مغربي قح السبت 21 دجنبر 2019 - 23:20
الوحش هو بدر هادي ولولا الإصابة كن فرشخ ريكو بكل سهولة.ريكو سقط أرضا مرتين وكان دائما يدافع متخلفا.
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25
6 - حسنة السبت 21 دجنبر 2019 - 23:21
للاسف كنا ننتظر منك الأفضل بعد غياب سنة كاملة
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3
7 - Abdelhak السبت 21 دجنبر 2019 - 23:22
كانت المبارة بين يديه ولكن حركة زائدة بعدما كان المنافس يجمع قواه أدت إلى هزيمته وبشكل عشوائي.هنا تظهر قيمة الإحترافية
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24
8 - لي زرب تعطل السبت 21 دجنبر 2019 - 23:22
هاري كان متفوقا بالنقاط وأراد أن ينهي بالضربة القاضية لكنه تسرع و أصيب وخسر مباراة كانت في متناوله. اهدى الفوز للخصم
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28
9 - من هولندا السبت 21 دجنبر 2019 - 23:22
ليست هناك إصابة بل هناك أموال المرهنات ريكو وهاري هما الفائزين و مكاتب المرهنات هده هي وجهة نضري الأموال تصنع العجائب
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35
10 - ابو علي السبت 21 دجنبر 2019 - 23:22
للاسف كان بدر هاري هوا المنتصر و كان اقوى من ريكو كان في الجولا الاولى سييسقطه بالضربة القاضية ولاكن الكواليس لا يعرفها الا الله
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15
11 - عبد الجليل من الزمامرة السبت 21 دجنبر 2019 - 23:23
للأسف مرة أخرى إصابة غير متوقعة بالرغم من البداية الجيدة لبدر.اتمنى ان تكون حلبة GLORY حلبة للملاكة و ليس خشبة مسرح
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23
12 - citoyen السبت 21 دجنبر 2019 - 23:23
Il est âgé maintenant ,il faut qu'il prenne sa retraite avec les honneurs et ne pas partir avec une séries d’échecs, il faut savoir arrêter au bon moment Badr
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0
13 - توفيق السبت 21 دجنبر 2019 - 23:24
خسر بشجاعة وطيح الهولندي زوج مرات..اتمنى يعتزل
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0
14 - وطني السبت 21 دجنبر 2019 - 23:24
لم يبق في هدا الوقت اي شيء خالص
اظن ان المسألة مفتعلة لربح المال اكثر
لان اللقطة واضحة جدا
المهم القضية فيها إن
المرجو من الغيورين على وطنيتهم ان لا يعطي لمثل هده النزالات اكثر كما تستحق
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15 - iliaspro السبت 21 دجنبر 2019 - 23:24
توقعت اصابة بدر هاري للمرة التانية. للاسف مع التقدم في السن الكتير من الحركات يصعب تاديتها بدون اصابة. خصوصا في رياضة الكيك التي تحتاج الى المرونة. حتى ريكو الاصغر سنا لم يكن يرفع قدمه كتيرا. لكن بدر اراد استرجاع تاريخه في هاته المواجهة
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16 - دورتموند السبت 21 دجنبر 2019 - 23:24
بر هاري ملاكم شجاع وقوي ، لكن في منظومة الرياضة لا تكفي هذه الامور للوصول للمجد رغم وجود الموهبة.

الرياضة يجب ان تعطي لها كل ما تملك من التزام ونظام الخ لتعطيك المجد.

الهولندي رغم تلقيه لكمات قوية جدا الا انه صمد.
فيما بدر هاري بدى واضحا انه يعاني بدنيا رغم تفوقه.
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17 - عبد اللطيف السبت 21 دجنبر 2019 - 23:25
للأسف بدر هاري لعب ولاكن السيد كبر في السن شرف . خاصو يعتازل . تحية للبطل ريكو .
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18 - خالد المانيا السبت 21 دجنبر 2019 - 23:25
بالتوفيق إن شاء الله الايام القادمة
أكيد ستهزمه هزيمة لا ينساها . كاد يسقط ريكو في الجولة الثانية لو تابع بدر لكماته . للأسف
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19 - غير دايز السبت 21 دجنبر 2019 - 23:25
نهار كتتي تتلعب ومسايق ليك حد الأخبار من المغاربة كنتي مرونها، نهار عرفوك وتبعوك، ها النتيجة، تتبقى واحد من اروع المغاربة الابطال، بغض النضر عن حياتك الخاصة فهي لك، ولنا ما قدمته من متعة في الحلبة، الله يشافيك من الاصابة وراك ديما باد بوييييي
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20 - مغربي السبت 21 دجنبر 2019 - 23:26
بصراحة بدر هاري اصابه التعب و لم يستطع الإطاحة بريكو، رغم الضربات القوية ديال بدر، ريكو كان قوي فهاد المبارة،
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21 - سمير السبت 21 دجنبر 2019 - 23:26
على مايبدوا الماتش تباع وبدر غادي ياخد شيك مبرع
وكلشي لي مقمر باش بدر يربح دربو قطار الحياة
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22 - من تواضع لله رفعه السبت 21 دجنبر 2019 - 23:26
التواضع هو سر النجاح...والفاهم افهم
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23 - rachid السبت 21 دجنبر 2019 - 23:27
الحماس لا يكفي في مثل هذه النزالات لابد من التركيز و الاتهور و الاستعداد النفسي و في النهاية الحظ ثم الحظ
خسر المباراة بشرف شكرا بدر
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24 - عدنان السبت 21 دجنبر 2019 - 23:27
هنيئا للبطل المغربي ..
مجرد الحضور ورفع راية المغرب عما شرف لجميع المغاربة ..
المبارة لم تحتسب ..
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25 - فريق ليس في المستوى السبت 21 دجنبر 2019 - 23:27
كتلته العضلية كانت ضعيفة جدا و نحيفة أكثر من اللازم فريق بدر سبب خسارته ... ما تبدل صاحبك غي بما كرف ... لو كانت كتلته العضلية أضخم لم وقع له ما وقع ... الكمال لله وحده .. مايؤسفني هو نهاية مسيرته بهاذه طريقة ...
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26 - عابر سبيل السبت 21 دجنبر 2019 - 23:28
الحظ لم يكن حليف بدر هاري لانه كان ينوي إنهاء النزال بضربة قاضية برجله اليسرى لوجه الخصم لكنه لم يصبه وأصيب هاري بتمزق عضلي اوقفه عن المواصلة
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27 - غير محظوظ السبت 21 دجنبر 2019 - 23:28
غير محظوظ بدر مسكين ، النزال كان غادي للمصلحة ديالو ، و الخصم طاح للارض مرتين لكن الحركة و الضربة لقام بيها بدر خلفت اصابة قرب الكاحل ، الصراحة البطل المغربي غير محظوظ و كان مؤثر جدا بكائه لما توقف النزال . اصابة غريبة ما مفهوماش واخا مع الاعادة والو ما بانتش ليا كيفاش وقع ليه هادشي . اضنها اخر مباراة لبدر مع هامل السن ميمكنش مرة اخرى نتسنواو ثلاث سنوات و يرجع لان السن و العامل البدني . البطل بدر خرج مرفوع الرأس في نهاية مساره الرياضي و الله يوفقو فالاعمال لي ايدير بعد المسيرة الرياضية الاسطورية لي قام بيها. الصراحة هاد النزال كان ديالو !
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28 - طايب او هاري السبت 21 دجنبر 2019 - 23:29
قلتها سابقا و الله إنها ذنوب هدوك العمال الدراوش الذي كان يضربهم السي هادري في المطاعم و الملاهي بالمغرب. فالفيدوات موجودة في اليوتوب للذين سيأخدون دفاعه. مرة انكسرت يده في الدقيقة الثانية في النزال و هذه المرة انكسرت رجله التي كان يبطش بها. دون الحديث عن شهور السجن التي قضاها في هولاندا لتعنيفه العمال في الملاهي. البطل الحقيقي لا يحتقر الناس.
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29 - mohamed السبت 21 دجنبر 2019 - 23:29
Business is business القضية كلها فلوس الخوة ما كاين لا إصابة لا والو هوليود أو صاف
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30 - Karim السبت 21 دجنبر 2019 - 23:29
نفس السيناريو. لعبة مكشوفة يابدر هاري. اتفافية ابرمت مع مروجي القمار، اذا خسر فله اجر مضاعف كما من قبل ثلاث سنوات
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31 - Med. السبت 21 دجنبر 2019 - 23:29
ريكو وفا بكلمتو وفاز بالحزام هنيا له. بدر مرة تانية كيخرج منهزم بسلامة عليه.
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32 - جواد السبت 21 دجنبر 2019 - 23:29
ليس هناك اصابة هناك مسرحية بطلها الاموال
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33 - امهال من البيضاء السبت 21 دجنبر 2019 - 23:30
بسم الله الرحمان الرحيم . شكرا لك بدر هاري على اعتزازك بوطنك المغرب وأنت داءما منتصر مادمت مغربي معتز بوطنيتك . شكرا لم مرك أخرى وشكرا للملاكمين الفائزين بالغلوري. التحفيز معم لكل مغربي كي يقدم المفيد لوطننا الحبيب المغرب.
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34 - rachid السبت 21 دجنبر 2019 - 23:31
un match de catch avec scenario programme pour faire un nouveau combat en 2020 et gagner encore plus d argent pour les deux
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35 - ناصر السبت 21 دجنبر 2019 - 23:31
ريكو ،لقد أرسلك بدر هاري إلى أرضية الحلبة مرتين.
بدر ،إنه إنهزام بطعم الإنتصار. يبدو لي أنك تسرَّعت قليلا بهدف الإنتصار على ريكو بالضرورة القاضية.
بدر متمنياتنا لك بالشفاء العاجل.
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36 - مغربي السبت 21 دجنبر 2019 - 23:31
كل العرب والمغاربة بالأخص تمنوا وهتفوا من أجل بطلنا العربي لكن مشيأة القدر أرادت أن يُهزَم من نفس المنافس الذي لعب معه المرة الأخيرة ،هاته هي الرياضة هناك رابح و خاسر ،بدر هاري بطل و سيظل بطلا رغم اعتزاله
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37 - المصطفى السبت 21 دجنبر 2019 - 23:31
اكبر ممثل على وجه الارض
شاف راسه خاسر قلبها تمثيل
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38 - Lotfi السبت 21 دجنبر 2019 - 23:31
بدر هاري يبدو عليه الارهاق جسديا ودهنيا كثرة المباريات التي خاظها نتمنى ان يعتزل فسنه لا يسمح له بخوض مباريات من هدا الحجم
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39 - الضفدع سحقوق السبت 21 دجنبر 2019 - 23:32
تقواس ديال المغاربة من اخطر ما يكون نهاية القول
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