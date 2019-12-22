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كُتّاب وآراء
صلاح ومحرز وماني في قائمة "أفضل لاعب إفريقي"
تصدر النجم المصري محمد صلاح والجزائري رياض محرز القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا، والممنوحة من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف).
وضمت القائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا، لعام 2019 ثنائي فريق ليفربول محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني بجانب رياض محرز لاعب مانشستر سيتي.
وبالنسبة لقائمة المرشحات لأفضل لاعبة في إفريقية ، فضمت الكاميرونية كلمن أجارا نشوت، لاعبة فريق فاليرينجا، والنيجيرية عزيزات أوشوالا، لاعبة برشلونة)، والجنوب إفريقية تيمبي كجاتلانا لاعبة بكين فينيكس.
وكشف كاف، اليوم الأحد، القائمة النهائية للمرشحين لجوائز الأفضل في الحفل السنوي الذي سيقام بمدنية الغردقة في السابع من يناير المقبل.
وذكرت الكنفدرالية، عبر موقعها الرسمي، أنه تم التوصل إلى المراكز الثلاثة الأولى بعد تصويت من لجنة التقنية والتطوير ولجنة من خبراء الإعلام ،مع التركيز على أداء المرشحين خلال العام.
كما تضمن الاختيار تصويت مجموعة مختارة من "أساطير الكاف"، المؤلفة من الفائزين السابقين باللقب الفردي الأبرز في كرة القدم الإفريقية. وشاركوا في عملية التصويت للاعب العام ضمن فئتي الذكور والإناث.