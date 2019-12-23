دورتموند يقاتل لمنع عودة حكيمي إلى ريال مدريد

أوعنا بلعيد

يقاتل مسؤولو بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم بغية الإبقاء على خدمات الدولي المغربي أشرف حكيمي، وتوقيع عقد جديد معه يفضي إلى استمراره مع المجموعة بعد انتهاء فترة إعارته خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويواجه المكتب المسير للفريق الألماني عقبات كبيرة قد تحول دون إتمام صفقة التعاقد بشكل نهائي مع المدافع المغربي، ويبقى أبرزها نية النادي الملكي ريال مدريد استعادة خدمات اللاعب، بالإضافة إلى رغبة حكيمي نفسه الممثلة في العودة إلى ناديه الأم، إذ يرى ذلك "حلما" يجب تحقيقه رغم سعادته رفقة ناديه الحالي.

ويحظى الأسد المغربي الشاب بثقة الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان، مدرب الريال، الراغب في توظيف ورقة حكيمي ابتداء من الموسم المقبل وخلق منافسة قوية بينه وبين الظهير الإسباني داني كارفخال، إذ يقضي اللاعب المغربي عامه الأخير مع دورتموند، ومن حق ريال مدريد تحديد مصيره النهائي بحلول شهر يونيو لعام 2020.

وحسب ما كشفته مصادر إسبانية من بينها صحيفة "ماركا"، المقربة من أسوار النادي الملكي، فإن إدارة دورتموند ستقاتل بكل ما أوتيت من قوة من أجل الحفاظ على أشرف حكيمي، بعدما صرح مايكل زورك، المدير الرياضي للفريق الألماني، في وقت سابق، بأن النادي أظهر اهتمامه في مناسبة عديدة بخدمات حكيمي ورغبته في الإبقاء عليه رغم أن القرار بيد ريال مدريد، وزاد مستدركا: "لكن حتى الآن لم يتم اتخاذ أي إجراء رسمي"، مشيرا إلى أن إدارته ستفاوض الميرنغي.

وأوضحت المصادر ذاتها أن إدارة دورتموند ستبذل كل ما في وسعها بغية التوصل إلى حل نهائي ورسمي مع نظيرتها بريال مدريد، يفضي إلى شراء عقد حكيمي بعدما أصبح دعامة أساسية في خطط المدرب السويسري لوسيان فافر، الذي طور اللاعب وصقل موهبته بشكل ملحوظ، كما منحه الحرية التامة للإبداع على أرضية الميدان.

ويمني مسؤولو أسود الفيستفال النفس بالوصول إلى اتفاق نهائي مع نظرائهم من الريال، لاسيما أن أشرف حكيمي انفجر بشكل لافت الموسم الحالي، بعدما ساهم في 11 هدفا خلال 25 مباراة خاضها، إذ سجل ستة أهداف وساهم في خمسة بتمريراته الحاسمة؛ كما اختير أسرع لاعب في تاريخ الدوري الألماني.