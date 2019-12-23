24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5508:2713:3116:0518:2719:48
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. رواية "الطيبون" لمبارك ربيع تُترجَم إلى الروسية (5.00)

  2. برنامج المثمر بقرية با محمد (5.00)

  3. أطباء خواص للعيون يضعون برنامج علاجات مجانية (5.00)

  4. ضريبة 55 درهم (5.00)

  5. مصر تستأنف استيراد "غاز إسرائيل" في شهر يناير (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | مولودية وجدة ترفض تواجد حركاس بنادي الوداد

مولودية وجدة ترفض تواجد حركاس بنادي الوداد

مولودية وجدة ترفض تواجد حركاس بنادي الوداد
هسبورت - حمزة اشتيوي*
الاثنين 23 دجنبر 2019 - 05:37

عقد المكتب المديري لنادي المولودية الوجدية لكرة القدم اجتماعا، بمقر النادي، لتدارس العرض الشفوي المقدم من لدن نادي الوداد الرياضي للاستفادة من خدمات اللاعب جمال حركاس، خلال "المركاتو" الشتوي، وبعض النقاط الأخرى.

وبعد الاجتماع، أصدر فريق "عاصمة الشرق" بلاغا يؤكد من خلاله رفض الفريق الوجدي العرض الشفوي المقدم من لدن فريق الوداد الرياضي، للتعاقد مع لاعب "سندباد الشرق" جمال حركاس الذي يربطه عقد بالفريق الوجدي يمتد إلى غاية 2022.

كما أكد فريق المولودية الوجدية، أن استقالة النائب الأول للرئيس كانت لدواع شخصية، وقد قبل المكتب المديري للنادي الطلب، وشكر النائب الأول للرئيس على جهوده التي بذلها طيلة المدة التي قضاها بالمنصب الذي استقال منه.

وندد المكتب المديري، في البلاغ الذي أصدره عقب الاجتماع ذاته، بما جرى تداوله عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من "تشويش" على استقرار الفريق ونزاهة بعض اللاعبين، وأن إدارة الفريق لا تنوي الاستغناء على أي منهم وأكد على ثقته في اللاعبين والطاقم التقني والطبي، حسب البلاغ ذاته.

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيين زوروا Hesport.Com

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.