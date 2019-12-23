مولودية وجدة ترفض تواجد حركاس بنادي الوداد

هسبورت - حمزة اشتيوي*

عقد المكتب المديري لنادي المولودية الوجدية لكرة القدم اجتماعا، بمقر النادي، لتدارس العرض الشفوي المقدم من لدن نادي الوداد الرياضي للاستفادة من خدمات اللاعب جمال حركاس، خلال "المركاتو" الشتوي، وبعض النقاط الأخرى.

وبعد الاجتماع، أصدر فريق "عاصمة الشرق" بلاغا يؤكد من خلاله رفض الفريق الوجدي العرض الشفوي المقدم من لدن فريق الوداد الرياضي، للتعاقد مع لاعب "سندباد الشرق" جمال حركاس الذي يربطه عقد بالفريق الوجدي يمتد إلى غاية 2022.

كما أكد فريق المولودية الوجدية، أن استقالة النائب الأول للرئيس كانت لدواع شخصية، وقد قبل المكتب المديري للنادي الطلب، وشكر النائب الأول للرئيس على جهوده التي بذلها طيلة المدة التي قضاها بالمنصب الذي استقال منه.

وندد المكتب المديري، في البلاغ الذي أصدره عقب الاجتماع ذاته، بما جرى تداوله عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من "تشويش" على استقرار الفريق ونزاهة بعض اللاعبين، وأن إدارة الفريق لا تنوي الاستغناء على أي منهم وأكد على ثقته في اللاعبين والطاقم التقني والطبي، حسب البلاغ ذاته.

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