النصيري يتألق بهدف في شباك "إسبانيول برشلونة"

أوعنا بلعيد

قاد الدولي المغربي يوسف النصيري فريقه ليغانيس إلى تحقيق الفوز الثالث في مسابقة الدوري الإسباني "لاليغا"، بالفوز بهدفين دون رد، على حساب إسبانيول برشلونة بقمة أسفل الترتيب، ضمن الأسبوع الثامن عشر.

وسجّل المهاجم المغربي الشاب هدف فريقه الثاني في الدقيقة الرابعة والخمسين، بعد تمريرة أسيست من زميله كيفين رودريغيز؛ بينما افتتح مارتن بريثويت حصة التسجيل لأصحاب الأرض عند الدقيقة الحادية عشرة في زمن الشوط الأول.

واعتمد خافيير أغيري، مدرب ليغانيس، على خدمات النصيري بشكل أساسي منذ بداية اللقاء، وقدم المهاجم المغربي مردودا لافتا بعدما سدد ثلاث مرات بشكل مؤطر ولم يكتف بأدواره الهجومية وتألق من الناحية الدفاعية وفاز بخمس مواجهات ثنائية كما استعاد ثلاث كرات وخرّب هجمة واحدة للفريق المنافس عن طريق الدحرجة.

ووظف المدرب الإسباني أغيري ورقة النصيري من الناحية التكتيكية وقام بتغييره في الدقيقة التسعين وإشراك زميله غويدو كاريلو، من أجل تضييع الوقت ليقابل اللاعب المغربي بوابل من التصفيقات الحارة من قبل الجماهير التي تقاطرت على الملعب لمتابعة اللقاء.

واختير المهاجم المغربي كثاني أفضل لاعب في المباراة، بعدما حصل على تقييم كبير بلغ 8 على 10 مكافأة له على مردوده الفني والتقني الذي بصم عليه في الملعب البلدي دي بوتاركي، خلال المواجهة التي أدارها الحكم ألبيرولا روخاس.

ورفع اللاعب السابق لفريق المغرب الفاسي وخريج أكاديمية محمد السادس لكرة القدم رصيده هذا الموسم إلى أربعة أهداف في الدوري الإسباني، بالإضافة إلى تسجيله هدفين في باقي المسابقات.

وعقب هذا الفوز الثمين والمستحق، رفع فريق ليغانيس رصيده إلى 13 نقطة في المركز ما قبل الأخير، بعدما حقق ثلاثة انتصارات مقابل أربعة تعادلات وإحدى عشرة هزيمة؛ بينما يتذيل إسبانيول برشلونة جدول الترتيب برصيد 10 نقاط.