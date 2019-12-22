حكيم زياش يحصد ثمار التألق بملعب "إيردفيزي"

أوعنا بلعيد

اختير الدولي المغربي حكيم زياش نجما للمباراة التي جمعت ناديه أياكس بضيفه إيدو دينهاخ، الأحد، ضمن الجولة الثامنة عشرة بمسابقة الدوري الهولندي الممتاز، خلال المواجهة التي احتضنها ملعب يوهان كرويف أرينا والتي قادها الحكم دينيس هيخلير.

وخاض المايسترو المغربي 45 دقيقة فقط، كانت كافية ليتم اختياره كأفضل لاعب في المباراة التي انتهت بستة أهداف مقابل هدف واحد، لصالح أصحاب الأرض بعدما افتتح حكيم زياش التسجيل في الدقيقة الـ15، ثم أضاف دوني فان دي بيك الهدف الثاني في الدقيقة الـ23، وسجل يورجن إيكيلينكامب وريان جرافينبيرش الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين الـ37 والـ39.

وفي الشوط الثاني، أحرز دوشان تاديتش الهدف الخامس لأياكس في الدقيقة الـ49، قبل أن يختتم لاسينا تراوري التسجيل في الدقيقة الـ63 لأصحاب الأرض، بينما تكفل جون جوسينس بالهدف الوحيد لفريق مدينة لاهاي "إيدو دينهاخ"، من ضربة جزاء في الوقت المحتسب بدلا عن الضائع.

وقرر مدرب أياكس تغيير حكيم زياش قبل بداية الشوط الثاني وتعويضه باللاعب نوا لانج، بعدما تألق صانع ألعاب الأسود بشكل لافت وفضّل إراحته للمقبل من المباريات، لا سيما أن بوادر إصابة طفيفة حلت باللاعب كانت تحوم حول قرار المدرب الذي فضّل كذلك إراحة نصير مزراوي بعدما كان اسمه مدرجا ضمن التشكيلة الأساسية التي ستخوض اللقاء قبل تبديله في آخر لحظة.

وقدم زياش مردودا لافتا وكبيرا خلال الدقائق التي خاضها، حيث سجل هدفا وصنع آخر لزميله دوني فان دي بييك، كما لمس الكرة 58 لمسة، وأعطى 33 تمريرة صحيحة، كما منح أربع تمريرات كانت ممهدة للتسديد، وصنع فرصتين، ومنح عرضيتين، وقام بالتسديد مرتين بشكل مؤطر مع أربع مراوغات ناجحة، وفاز بخمس نزالات ثنائية، وحصل على تقييم كبير جدا بلغ 9.8 على عشرة من مؤشر هوسكوريد.

ورفع أياكس رصيده من النقاط إلى 44 في الصدارة بفارق ثلاث نقاط عن أقرب ملاحقيه ألكمار، الذي مني بالهزيمة على يد مضيفه سبارتا روتردام بثلاثة أهداف دون رد مساء أمس السبت.