"ديربي" البطولة الاحترافية .. الرجاء يذيق الوداديّين مرارة الهزيمة

هسبريس من الدار البيضاء

انتهى لقاء "الديربي البيضاوي" بين الغريمين الرجاء والوداد، اليوم الأحد في المركب الرياضي محمد الخامس، لحساب الدورة الـ10 من الدوري الاحترافي الأول، بنتيجة 1-0 لصالح "النادي الأخضر".

الرجاويون، المستقبلون للمواجهة، اعتمدوا على تشكيلة أساسية بحضور الحارس أنس الزنيتي واللاعبين بوطيب والشاكر والورفلي والعرجون ومالونغو ومتولي ورحيمي ونغوما ونناح وجبيرة.

أما نادي الوداد الرياضي فقد اعتمد، خلال البداية، على نوصير وداري والعلمود وكدارين والنقاش، بجوار أسرير وأووك والحداد والكعبي والكرتي، بينما أوكلت حراسة المرمى إلى التكناوتي.

مباراة "أول ديربي" في بطولة الموسم الكروي 2019 ـ 2020 دخلها الوداديون بغرض "ردّ الاعتبار" بعد الإقصاء من كأس محمد السادس، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، على يد الرجاء.

الصراع التكتيكي على انتزاع وسط الميدان برز منذ انطلاق المقابلة، دون أن يمنع هذا التوجه الإستراتيجي حضور محاولات للقيام بتمريرات طويلة صوب عمق دفاعَي كلا الفريقين.

أول فرصة واضحة للتسجيل كانت لوليد الكرتي، في الدقيقة الـ13، بعدما استقبل الكرة في منطقة الجزاء وسدد صوب المرمى؛ لكن الدفاع أبعد الخطورة إلى ركلة زاوية.

رد الرجاء جاء في الدقيقة الـ14 عبر رحيمي، من الجبهة الهجومية اليسرى، حين انفلت من الرقابة وسدد الكرة داخل إطار المرمى، بينما تدخل التكناوتي أحبط محاولة التهديف.

ورجع رحيمي، في الدقيقة الـ22، إلى تهديد شباك الوداد بعد تلقي تمريرة عرضية من محسن متولى؛ لكن ضربته الرأسية جعلت الكرة تمر فوق عارضة المرمى بقليل.

وواصل نادي الرجاء ضغطه على غريمه، وكاد مالونغو يفتتح التسجيل في الدقيقة الـ28 من عمر الشوط الأول، حين نفذ مقصيّة قبالة المرمى دون أن يلمس الكرة.

في الدقيقة الـ38، وأمام استغراب جماهير "النسور"، أعطى الجناح الأيسر رحيمي تمريرة في ظهر مدافعي الوداد؛ لكن أيوب نناح، المتواجد منفردا أمام التكناوتي، أخطأ اعتراض الكرة بالرأس.

أولى محاولات الجولة الثانية كانت للرجاء أيضا من خلال نغوما، في الدقيقة الـ49، الذي قام بالتسديد على الشباك من بعيد، ثم رد نادي الوداد بتمريرة من بديع أووك، في الدقيقة الـ54، لم تجد من ستقبلها أما مرمى الزنيتي.

استمر الأخذ والرد بين الطرفين بلا فعالية هجومية، وجاءت الدقيقة الـ60 بانسلال من مالانغو في محور دفاع الوداد؛ لكن "القلعة الحمراء" أخذت الكرة من المهاجم حين كان يهم بوضع اللمسة النهائية.

بالطريقة نفسها حاول الرجاوي مالانغو التهديف عند الدقيقة الـ72، مجربا التسديد من خارج منطقة الجزاء مرة أخرى؛ لكنه لم يفلح في إبعاد نتيجة اللقاء عن البياض.

حميد أحداد جاء بالجديد في الدقيقة الـ82، متوغلا وراء كرة جعلها متولي تخترق دفاع الوداديين، وبقدمه اليسرى وضع الكرة في الزاوية البعيدة من مرمى التكناوتي، باصما على هدف الفوز للرجاء.

أيوب الكعبي دنا من تعديل النتيجة لفائدة الوداد، في الدقيقة الأولى من الزمن بدل الضائع؛ لكن ضربته الرأسية جعلت الكرة تحاذي القائم الأيسر من مرمى الحارس أنس الزنيتي.

توتر الأعصاب في آخر المواجهة دفع الحكم رضوان جيد إلى طرد إبراهيم النقاش من صفوف الوداد، بعد مناوشات مع محسن متولي من الرجاء، ليكمل "النادي الأحمر" التباري بـ10 عناصر.

جدير بالذكر أن نادي الوداد يتوفر على مباراة ناقصة في مسار البطولة الوطنية، بينما تنتظر فريق الرجاء مقابلتان مؤجلتان حتى هذه الدورة من الدوري الاحترافي لقسم الصفوة.

ويخوض الـWAC لقاء ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا، نهاية الأسبوع المقبل، ضد نادي بويرتو لواندا؛ بينما يستقبل الرجاء، يوم الجمعة المقبل، فريق شبيبة القبائل الجزائري في المنافسة القارية نفسها.