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الرئيسية | رياضة | "ديربي" البطولة الاحترافية .. الرجاء يذيق الوداديّين مرارة الهزيمة

"ديربي" البطولة الاحترافية .. الرجاء يذيق الوداديّين مرارة الهزيمة

"ديربي" البطولة الاحترافية .. الرجاء يذيق الوداديّين مرارة الهزيمة
هسبريس من الدار البيضاء
الأحد 22 دجنبر 2019 - 17:05

انتهى لقاء "الديربي البيضاوي" بين الغريمين الرجاء والوداد، اليوم الأحد في المركب الرياضي محمد الخامس، لحساب الدورة الـ10 من الدوري الاحترافي الأول، بنتيجة 1-0 لصالح "النادي الأخضر".

الرجاويون، المستقبلون للمواجهة، اعتمدوا على تشكيلة أساسية بحضور الحارس أنس الزنيتي واللاعبين بوطيب والشاكر والورفلي والعرجون ومالونغو ومتولي ورحيمي ونغوما ونناح وجبيرة.

أما نادي الوداد الرياضي فقد اعتمد، خلال البداية، على نوصير وداري والعلمود وكدارين والنقاش، بجوار أسرير وأووك والحداد والكعبي والكرتي، بينما أوكلت حراسة المرمى إلى التكناوتي.

مباراة "أول ديربي" في بطولة الموسم الكروي 2019 ـ 2020 دخلها الوداديون بغرض "ردّ الاعتبار" بعد الإقصاء من كأس محمد السادس، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، على يد الرجاء.

الصراع التكتيكي على انتزاع وسط الميدان برز منذ انطلاق المقابلة، دون أن يمنع هذا التوجه الإستراتيجي حضور محاولات للقيام بتمريرات طويلة صوب عمق دفاعَي كلا الفريقين.

أول فرصة واضحة للتسجيل كانت لوليد الكرتي، في الدقيقة الـ13، بعدما استقبل الكرة في منطقة الجزاء وسدد صوب المرمى؛ لكن الدفاع أبعد الخطورة إلى ركلة زاوية.

رد الرجاء جاء في الدقيقة الـ14 عبر رحيمي، من الجبهة الهجومية اليسرى، حين انفلت من الرقابة وسدد الكرة داخل إطار المرمى، بينما تدخل التكناوتي أحبط محاولة التهديف.

ورجع رحيمي، في الدقيقة الـ22، إلى تهديد شباك الوداد بعد تلقي تمريرة عرضية من محسن متولى؛ لكن ضربته الرأسية جعلت الكرة تمر فوق عارضة المرمى بقليل.

وواصل نادي الرجاء ضغطه على غريمه، وكاد مالونغو يفتتح التسجيل في الدقيقة الـ28 من عمر الشوط الأول، حين نفذ مقصيّة قبالة المرمى دون أن يلمس الكرة.

في الدقيقة الـ38، وأمام استغراب جماهير "النسور"، أعطى الجناح الأيسر رحيمي تمريرة في ظهر مدافعي الوداد؛ لكن أيوب نناح، المتواجد منفردا أمام التكناوتي، أخطأ اعتراض الكرة بالرأس.

أولى محاولات الجولة الثانية كانت للرجاء أيضا من خلال نغوما، في الدقيقة الـ49، الذي قام بالتسديد على الشباك من بعيد، ثم رد نادي الوداد بتمريرة من بديع أووك، في الدقيقة الـ54، لم تجد من ستقبلها أما مرمى الزنيتي.

استمر الأخذ والرد بين الطرفين بلا فعالية هجومية، وجاءت الدقيقة الـ60 بانسلال من مالانغو في محور دفاع الوداد؛ لكن "القلعة الحمراء" أخذت الكرة من المهاجم حين كان يهم بوضع اللمسة النهائية.

بالطريقة نفسها حاول الرجاوي مالانغو التهديف عند الدقيقة الـ72، مجربا التسديد من خارج منطقة الجزاء مرة أخرى؛ لكنه لم يفلح في إبعاد نتيجة اللقاء عن البياض.

حميد أحداد جاء بالجديد في الدقيقة الـ82، متوغلا وراء كرة جعلها متولي تخترق دفاع الوداديين، وبقدمه اليسرى وضع الكرة في الزاوية البعيدة من مرمى التكناوتي، باصما على هدف الفوز للرجاء.

أيوب الكعبي دنا من تعديل النتيجة لفائدة الوداد، في الدقيقة الأولى من الزمن بدل الضائع؛ لكن ضربته الرأسية جعلت الكرة تحاذي القائم الأيسر من مرمى الحارس أنس الزنيتي.

توتر الأعصاب في آخر المواجهة دفع الحكم رضوان جيد إلى طرد إبراهيم النقاش من صفوف الوداد، بعد مناوشات مع محسن متولي من الرجاء، ليكمل "النادي الأحمر" التباري بـ10 عناصر.

جدير بالذكر أن نادي الوداد يتوفر على مباراة ناقصة في مسار البطولة الوطنية، بينما تنتظر فريق الرجاء مقابلتان مؤجلتان حتى هذه الدورة من الدوري الاحترافي لقسم الصفوة.

ويخوض الـWAC لقاء ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا، نهاية الأسبوع المقبل، ضد نادي بويرتو لواندا؛ بينما يستقبل الرجاء، يوم الجمعة المقبل، فريق شبيبة القبائل الجزائري في المنافسة القارية نفسها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - حنين الأحد 22 دجنبر 2019 - 17:22
الف مبروووك للعالمي ديما ديما خضرا
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1
2 - شعيب الأحد 22 دجنبر 2019 - 17:22
مبارة جيدة بالنسبة الرجاء استحواذ على الكرة المهم الفوز على الغريم وديما راجا هنيئا لشعب الخضرا
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-1
3 - سكفاندري الأحد 22 دجنبر 2019 - 17:23
هاذا الديربي لا يحمل إلا الإسم لا تكتيك لا فرجة رتابة في المقابلة و برودة. الفرق الخليجية أصبحت تلعب احسن منا تكتيكيا. انا جاني النعاس بعدا.
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8
4 - Wac . الأحد 22 دجنبر 2019 - 17:23
مبارك للرجاء
وحظ أوفر للوداد ... صافي المباراة سالات والكلام حدّه هنا !!
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4
5 - عاشق الخضراء العالمي الأحد 22 دجنبر 2019 - 17:24
نعم يا سادة أنه النسر الأخضر الرجاء العالمي يبقى عالمي و أقول للاعبي بوحمرون الكرة فوز و هزيمة و قبل هدا و داك هي أخلاق
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-2
6 - كاعي الأحد 22 دجنبر 2019 - 17:24
مبروك لفريقي الافضل الرجاء العالمي احبك يارجاء وحظ اوفر لوداد الامة ديربي رائع
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-2
7 - كورة الأحد 22 دجنبر 2019 - 17:24
سلام الله على جميع ( زمان يعيد نفسه )
دائما رجاء العالمي في القمة قالها الجمهور و أكدها المحللين
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-2
8 - HAMID HAMID WAC الأحد 22 دجنبر 2019 - 17:25
الصراحة اللعبة ديال الوداد باردين بحال الى مبغاوش العبو الكرة يجب انتداب لاعبين غ٨ي المستوى اربعة لاعبين فقط من يستحقون حمل قميص الوداد في التشميلة الحالية اما الباقي برا بما فيهم المدرب لا يملك اي حل
الرجاء لاعبين على الانتصار وانتصرو بصاحتهم
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9
9 - رشيد الأحد 22 دجنبر 2019 - 17:25
على الناصري أن يرحل عن الوداد.الذي بات يقود الوداد نحو الهاوية.
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5
10 - Anversois الأحد 22 دجنبر 2019 - 17:25
عالمي بكل المقاييس.. ملك الديربيات محبوب الجماهير الرجاء البيضاوي.
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-3
11 - نلومو الجمهور الأحد 22 دجنبر 2019 - 17:25
نتحدث عن غياب الروح الرياضية عند الجماهير البيضاوية لكن الاعبين الوداديين يعانون من نفس المشكل نرفزة و اعتراضات دون داع و غياب الاحترافية في تقبل قرارات الحكم .. . مبروك للرجاء اثبت للمرة الثانية انه المسيطر..
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-1
12 - عادي جدا الأحد 22 دجنبر 2019 - 17:27
نتيجة جد منطقية أثبت من خلالها العالمي تسيده المطلق مباريات الديربي نتيجة وأداء... الجديد هو الإعلان عن بداية ستكون عالمية لتنائية متولي والحافضي... و برافو للسلامي
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0
13 - ودادي 20 الأحد 22 دجنبر 2019 - 17:27
بطولة فاسدة وحكم متحيز للغريم .الكرة المغربية في تراجع كبير
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-5
14 - رشيد من نيو جرسي الأحد 22 دجنبر 2019 - 17:27
الرجاء استحقت الفوز والوداد منحوسة وزوران مدرب ضعيف والناصري الا ماجبتيش لعابة مزيانين والله الا طفرناه هاد العام
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1
15 - ودادي الأحد 22 دجنبر 2019 - 17:27
الوداد لعب بخصاص كبير خاصة بالدفاع واحترم الرجاء أكتر من اللازم اضن ان مبارات اليوم هي الاخيرة للمدرب زوران ودوسابر في الطريق مشوار البطولة ما يزال طويل والبطولة ودادية.
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16 - من المهجر الأحد 22 دجنبر 2019 - 17:27
الناخب الوطني على حق مستوى ضعيف ..................
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17 - عزووووووز الأحد 22 دجنبر 2019 - 17:28
أنا لست وداديا و لا رجاويا و لكن للأمانه النقاش قليل الأدب وسبق أن أعتدى على نفس اللاعب خلال المقابلة السابقة.
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5
18 - جمال الأحد 22 دجنبر 2019 - 17:29
مقابلة ضعيفة جدا. مدرب الوداد أكثر من ضعيف. يجب التخلص منه في أقرب وقت قبل قوات الأوان . إقصاء من كأس العرش إقصاء من كأس العرب. نتائج ضعيفة في العصبة
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2
19 - سعيد المقدم -بلباو الأحد 22 دجنبر 2019 - 17:31
بعيدا عن المباراة في حد ذاتها كنت اتمنى ان لا يكون المعلق الرياضي مغربيا،كنت أتصور نفسي إنني أمام معلق لنشرة أخبار مسائية أو أستمع لنشرة الراصد الجوية،كنا أمام مذيع رياضي ممل جدا.المذيعون العرب عموما لا يساهمون في الفرجة اذا ما قارناهم المذيعين الأوروبيين.المسالة الثانية هي عندما أشاهد مباراة بإسبانيا مثلا يكون هناك مذيع و معلقان comentaristas يساهمون في جذب المشاهد و اغراءه بإنهاء المباراة.
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20 - أيوب الأحد 22 دجنبر 2019 - 17:32
سلام الله على الجميع. "زمان يعيد نفسه"
رجاء العالمي، قالها الجمهور و أكدها المحللين.
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21 - وجدي. بركاني الأحد 22 دجنبر 2019 - 17:35
. فريق الوداد اهان جمهوره بدلك المستوى الباهت و لن يذهب الوداد بعيدا . كما انني استغرب من مستوى هجوم الوداد ولو هجمة واحدة منظمة ... اما تصوير المقابلة فكان هزيلا وهو بعيد عما قامت به ابو ضبي سابقا ..... باختصار جمهور الوداد الله يحسن عونو
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22 - ودادي الأحد 22 دجنبر 2019 - 17:39
مبروك لفريق الرجاء،المبارة كانت مملة نوعا ما والرجاء كان متخوف من عدم تسجيل هدف السبق،والحكم جيد كما العادة يصفر أخطاء ضد الوداد ويكسر هجمات الوداد خطأ فادح من التكناوتي في الهدف،وبطاقة حمراء من الحكم للنقاش غير مستحقة كان واضح جدا استفزازات متولي للاعبي الوداد وللنقاش تحديدا والحكم يتفرج،المهم الوداد عليه عدم السماح للرجاويين بامتلاك الكرة في الدقائق الأخيرة،والأكيد أن الرجاء لن يحقق الكثير بالطريقة التي يلعب بها حاليا لأن الفرق المنافسة لن تكون بسذاجة الوداد الذي يبدو أنه لم يفهم كيف يروض الرجاء بعد.
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