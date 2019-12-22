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كُتّاب وآراء
التعاقد مع المغربي فضال يغري "خفافيش فالنسيا"
حدّد نادي فالنسيا الإسباني لكرة القدم الدولي المغربي زهير فضال، مدافع ريال بيتيس، ضمن قائمة الأسماء التي يرغب في التعاقد معها لتعزيز خطه الخلفي بالمركاتو الشتوي المقبل، لا سيما عقب تأهله إلى دور 16 بمسابقة دوري الأبطال الأوروبية بعد انتصاره في المباراة الأخيرة بدور المجموعات أمام أياكس أمستردام.
وحسب ما كشفت عنه جريدة "موندو ديبورتيفو"، نقلا عن الجريدة الأندلسية "Estadiodeportivo"، فإن الإدارة التقنية للخفافيش الإسبانية ترغب في تقوية الخط الخلفي للفريق وحددت زهير فضال ضمن الأسماء التي تهتم بها، نظرا للخبرة التي يتسم بها والجودة التي يملكها الدولي المغربي.
وأوضحت المصادر أن إدارة فالنسيا تفكر في تعزيز الخط الأمامي وتقوية الدفاع من خلال التعاقد مع لاعب خبير قادر على اللعب بالرجل اليسرى وآخر يلعب باليمنى ويخرج الكرة من الخلف بسلاسة، كما هو الحال بالنسبة إلى المدافع المغربي.
وجاء اختيار فضال، البالغ من العمر 29 سنة، بعد الخبرة التي راكمها في الملاعب الإسبانية. كما أن المدرب سيلاديس يريد الاعتماد على خدماته بدوري الأبطال الأوروبية أمام فريق أتلانتا الإيطالي، لا سيما أن خيار الاعتماد على إلياكيم مانغالا غير متاح، بالإضافة إلى المدافع الأرجنتيني إزيكويل جاراي الذي يبلغ من العمر 33 عامًا وينتهي عقده في يونيو المقبل ويرجح بشكل كبير أن يذهب إلى ليون الفرنسي.
ويعتبر زهير فضال من بين الأسماء المغرية لمدرب فالنسيا للتعاقد معه، لا سيما أنه خسر مباراة واحدة فقط الموسم الحالي مع بيتيس، كما لعب بشكل أساسي وكانت أمام فياريال، بالإضافة إلى خبرته في "لاليغا" وعودته إلى المشاركة رفقة المنتخب الوطني المغربي بعدما عاد البوسني وحيد خاليلوزيتش لاستدعائه.
ويرتبط الدولي المغربي زهير فضال، لاعب ريال بيتيس، بعقد مع ناديه الحالي يمتد إلى يونيو 2021.