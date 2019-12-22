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كُتّاب وآراء
الملك يهنئ زوكاري وجرايا بطلَيْ الكيك بوكسينغ
بعث الملك محمد السادس برقيتيْ تهنئة إلى زكرياء زوكاري، بمناسبة تتويجه بطلا عالميا في رياضة الكيك بوكسينغ صنف وزن الريشة، ومحمد جرايا، المتوّج بطلا عالميا في الرياضة ذاتها صنف الوزن الخفيف، في إطار بطولة "غلوري كوليزيون 2" التي احتضنتها مدينة أرنيم الهولندية.
وأعرب الملك، في البرقيتيْن، للبطلين العالميين عن تهانيه الحارة على هذا الإنجاز الرياضي الباهر، معبّرا عن إشادته بما أبان عنه كل من زكرياء زوكاري ومحمد جرايا من روح تنافسية عالية أهلتهما إلى الفوز بكل جدارة واستحقاق بهذه البطولة؛ وهو ما سيشكل أقوى حافز لهما، لتحقيق المزيد من الألقاب العالمية ورفع راية المغرب عاليا.
ومما جاء في البرقيتيْن الملكيتين: "وإذ نجدد لك تهانئنا، لندعو الله تعالى لك بمزيد التألق والنجاح في مشوارك الرياضي المتميز، مشمولا بسابغ عطفنا ورضانا".