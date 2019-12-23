سايس ينال رضا جمهور وولفرهامبثون الإنجليزي

أوعنا بلعيد

يواصل جمهور وولفرهامبثون الإنجليزي لكرة القدم الإشادة بما يقدمه الدولي المغربي رومان سايس، رفقة ناديه على أرضية الميدان، والروح القتالية التي يلعب بها، إضافة إلى احترافيته الكبيرة والتزامه التكتيكي وتقديمه الإضافة المرجوة للمجموعة.

وأثنى اللاعب رقم 12 لفريق وولفرهامبثون على عطاء المدافع المغربي وقيادته المجموعة، يوم السبت المنصرم، إلى تحقيق فوز ثمين على حساب الفريق المضيف نوريتش ستي (1-2) في اللقاء الذي أقيم في إطار الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي.

وأقر مشجعو "الذئاب الإنجليزية" بأن لاعبهم رومان سايس يقدم ما في جعبته، وأنه لا يكتفي فقط بأدواره الدفاعية بعدما اعتمد عليه المدرب البرتغالي نونو سبيريتو سانتو في الخط الخلفي، حيث تقدم نحو الأمام لمساندة الهجوم وسجل هدفا ثمينا أعاد فريقه إلى أجواء المباراة.

ولم يستسلم الفريق الزائر رغم تأخره في النتيجة على ملعب "كارو رود"، بعدما تقدم أصحاب الأرض أولا في النتيجة عند الدقيقة 17 عن طريق لاعب الوسط الشاب تود كانتويل. إذ جاء التعادل أولا في الدقيقة 60 عن طريق المدافع المغربي رومان سايس قبل أن يقتنص النجم المكسيكي راؤول خيمينيز النقاط الثلاث لوولفر بالهدف الثاني.

وتألق سايس بشكل لافت في المباراة بعدما فاز بسبعة نزالات ثنائية، وقام بتخريب هجمة عن طريق الدحرجة، وتصدى لهجمتين، كما لمس الكرة 67 مرة، وهدد مرمى الحارس كرول بتسديدة قوية ومركزة، وسجل هدفا، وحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 57. وقد اختير أفضل لاعب في فريقه إثر حصوله على 7.8 نقاط بعد نهاية اللقاء.

وقد اعترف مدرب وولفرهامبثون بصعوبة المباراة لاسيما في شوطها الأول، وقال متحدثا لوسائل الإعلام الإنجليزية:"كان الشوط الأول سيئاً للغاية، لم نمنع الكرات التي لعبت بشكل طويل خلف الخطوط. لقد تمكنوا من كسر خطوطنا، لكنني سعيد لأننا قدمنا في الشوط الثاني أداء جيدا للغاية."

وأشاد المدرب البرتغالي بالتطور الكبير للاعبيه خلال الشوط الثاني، وبقتاليتهم كذلك، إذ قال: "عندما ترى أنك ترتكب أخطاء عليك أن تحاول التعلم منها، وهذا ما فعله اللاعبون. استعادت المجموعة الكثير من الكرات في نصف ملعب نورويتش، ولم تسمح لهم باللعب والتقدم إلى الأمام كثيراً في الشوط الثاني. لقد فعلنا ذلك وسيطرنا على اللعبة. لقد سجلنا ونجحنا في تحقيق الفوز."

وأنهى المدرب حديثه قائلا: "كان علينا إيجاد حلول جديدة لمنع نورويتش. إنه فريق جيد للغاية، لكني أعتقد أننا كنا أفضل في الشوط الثاني لأننا تعلمنا من أخطاء الشوط الأول. يجب أن نكون فريقا بلا رحمة. كل لعبة مهمة للغاية، كل لعبة هي نهائي بالنسبة إلينا، والنهائي يجب أن تتنافس فيه."

وعقب هذا الفوز عاد رجال المدرب نون سبيريتو سانتو إلى سكة الفوز في البريميرليغ بعد جولتين شهدتا تعادلا وخسارة، ورفعوا رصيدهم إلى 27 نقطة ليقتربوا من منطقة المراكز الأوروبية، بينما تجرع نورويتش خسارته الثانية على التوالي، والثانية عشرة هذا الموسم، وتجمد رصيده عند 12 نقطة، وصار في الرتبة قبل الأخيرة.