24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5508:2713:3116:0518:2719:48
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. الشرطة تقدم حصيلة تعميم التغطية الأمنية بالمملكة (5.00)

  2. الدكالي ورأفت بالقصر الكبير (5.00)

  3. فيشر .. صانع سيارات يفتح "معمل الدبلوماسية الأمريكية" بالرباط‬ (5.00)

  4. حماية قنصلية .. عندما تهافت أغنياء المغرب لنيل "جنسيات قوية" (5.00)

  5. تشييد مستشفى بوجدة يثير انتقادات بالناظور (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | جامعة كرة القدم تضع حدا نهائيا لمسار الحكم التيازي

جامعة كرة القدم تضع حدا نهائيا لمسار الحكم التيازي

جامعة كرة القدم تضع حدا نهائيا لمسار الحكم التيازي
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*
الاثنين 23 دجنبر 2019 - 16:10

وَضَعَت أجهزة التحكيم التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، حدا نهائيا لخدمات الحكم الدولي هشام التيازي، على مستوى الممارسة التحكيمية، بعد المردود الذي ظهر به في مباراة الجولة العاشرة من منافسات الدوري الاحترافي يوم السبت الماضي، التي جمعت بين فريقي أولمبيك خريبكة ويوسفية برشيد.

وأَصْدَرت الجامعة بلاغا رسميا تؤكد من خلاله وضع الحد لمسار الحكم هشام التيازي، بعد الأخطاء الجسيمة التي وقع فيها والتي أثرت على نتيجة المباراة المذكورة، مستندة في ذلك على سلم العقوبات والإجراءات الانضباطية الخاص بالحكام.

وأثار قرار الجامعة العديد من التساؤلات والشكوك حول دوافعه، خصوصا أن بطولة هذا الموسم عرفت سلسلة من الهفوات التحكيمية من طرف جل الحكام، وتقارير سوداء من مراقبي الحكام، دون أن تحرك أجهزة التحكيم مسطرة العقوبات بهذا الشكل.

يُشار أن تحكيم الحكم هشام التيازي، خلف جدلا كبيرا في الأوساط الرياضية المغربية، يوم السبت الماضي، بعد احتسابه 4 ركلات جزاء في مباراة أولمبيك خريبكة ويوسفية برشيد.

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيين زوروا Hesport.Com

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.