جامعة كرة القدم تضع حدا نهائيا لمسار الحكم التيازي

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*

وَضَعَت أجهزة التحكيم التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، حدا نهائيا لخدمات الحكم الدولي هشام التيازي، على مستوى الممارسة التحكيمية، بعد المردود الذي ظهر به في مباراة الجولة العاشرة من منافسات الدوري الاحترافي يوم السبت الماضي، التي جمعت بين فريقي أولمبيك خريبكة ويوسفية برشيد.

وأَصْدَرت الجامعة بلاغا رسميا تؤكد من خلاله وضع الحد لمسار الحكم هشام التيازي، بعد الأخطاء الجسيمة التي وقع فيها والتي أثرت على نتيجة المباراة المذكورة، مستندة في ذلك على سلم العقوبات والإجراءات الانضباطية الخاص بالحكام.

وأثار قرار الجامعة العديد من التساؤلات والشكوك حول دوافعه، خصوصا أن بطولة هذا الموسم عرفت سلسلة من الهفوات التحكيمية من طرف جل الحكام، وتقارير سوداء من مراقبي الحكام، دون أن تحرك أجهزة التحكيم مسطرة العقوبات بهذا الشكل.

يُشار أن تحكيم الحكم هشام التيازي، خلف جدلا كبيرا في الأوساط الرياضية المغربية، يوم السبت الماضي، بعد احتسابه 4 ركلات جزاء في مباراة أولمبيك خريبكة ويوسفية برشيد.

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيين زوروا Hesport.Com