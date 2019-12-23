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كُتّاب وآراء
الزاكي يغادر "الجديدة" ويلتحق بالإدارة التقنية للجامعة
أعلن نادي الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم، اليوم الاثنين، رسميا، عن فسخ العقد الاحترافي الذي يربطه بالإطار التقني الوطني بادو الزاكي، وذلك بالتراضي.
وأفادت إدارة نادي الدفاع الحسني الجديدي في بلاغ لها، "أن القرار جاء نزولا عند رغبة المدرب ورغبة الإدارة التقنية الوطنية للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم التي عبرت عن رغبتها في الاستفادة من خدمات هذا الأخير".
وتقدمت مكونات نادي الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم، مسيرين ولاعبين وأطرا تقنية وطبية وإدارية بالشكر الخاص إلى المدرب بادو الزاكي على كل ما قدمه للنادي، متمنين له مسيرة موفقة في مهامه الجديدة داخل الإدارة التقنية الوطنية للجامعة.
وينتظر أن يلتحق بادو الزاكي بعد انفصاله عن "فارس دكالة"، بالإدارة التقنية الوطنية للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
وكان بادو الزاكي قد عين في 11 فبراير الماضي مدربا لفريق الدفاع الحسني الجديد خلفا للفرنسي هوبير فيلود.