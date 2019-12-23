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الرئيسية | رياضة | هاري يكشف جديد حالته الصحية بعد "نزال ريكو"

هاري يكشف جديد حالته الصحية بعد "نزال ريكو"

هاري يكشف جديد حالته الصحية بعد "نزال ريكو"
هسبورت - متابعة*
الاثنين 23 دجنبر 2019 - 23:40

كشف البطل المغربي بدر هاري، جديد حالته الصحية من خلال تدوينة نشرها في حساباته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، اليوم.

وأكد بدر هاري أنه يعاني من إصابة على مستوى أربطة الكاحل، مبرزا أنه يحتاج إلى الراحة لبضعة أسابيع قبل أن يبدأ حصص الترويض لاستعادة عافيته والعودة من جديد لتحقيق أهدافه.

وكان البطل المغربي، قد انهزم أمام العملاق الهولندي ريكو فيرهوفن، مساء السبت الماضي على حلبة جيل ريدوم بمدينة آرنهايم الهولندية، برسم منافسات رابطة "غلوري" العالمية، بسبب إصابة في الرجل رغم أنه كان متفوقا على النجم الهولندي في مجموع الجولتين الأولى والثانية.

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