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الرئيسية | رياضة | داكوستا يقترب من الانضمام إلى غلطة سراي التركي

داكوستا يقترب من الانضمام إلى غلطة سراي التركي

داكوستا يقترب من الانضمام إلى غلطة سراي التركي
أوعنا بلعيد
الثلاثاء 24 دجنبر 2019 - 18:20

يقترب الدولي المغربي مروان غانم داكوستا من العودة مجددا إلى أجواء التباري بالدوري التركي الممتاز، بعدما فسخ عقده مع ناديه اتحاد جدة السعودي لعدم استلامه مستحقاته المالية مرات عدة في الآجال المتفق عليها.

وحسب ما كشفت عنه مصادر تركية، فإن المدرب التركي الخبير فاتح تريم يرغب في التعاقد مع المدافع المغربي داكوستا في صفقة انتقال حر، بعدما فك اللاعب ارتباطه بفريقه السعودي عقب تأخر الإدارة في صرف مستحقاته المالية.

ويؤمن فاتح تريم، مدرب غلطة سراي، بأن داكوستا يملك من الخبرة ما يمكنه من قيادة الخط الخلفي لناديه، لاسيما عقب الهشاشة الدفاعية التي ظهرت على المجموعة وجعلت الفريق يستقبل 15 هدفا في 16 مباراة.

وقال موقع "تيلي 1" التركي إن الإصابة التي ألمت بالمدافع الكونغولي كريستيان لوينداما، والتي ستحرمه من اللعب لفترة طويلة، دفعت الإدارة التقنية إلى المطالبة بتعزيز التركيبة البشرية لبطل الدوري التركي، معتبرة أن المدافع المغربي داكوستا أوفر حظا للانضمام إلى تشكيلة فاتح تريم.

ويملك اللاعب سالف الذكر خبرة طويلة في الملاعب التركية بعدما دافع في وقت سابق عن ألوان فريقي اسطنبول باشاك شهير، وسيفاس سبور.

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