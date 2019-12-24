"مانشستر يونايتد" يبدي اهتمامه بخدمات حكيم زياش

أوعنا بلعيد

ارتبط اسم الدولي المغربي حكيم زياش، نجم أياكس أمستردام الهولندي، بالانتقال إلى العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد الراغب في تقوية صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وحسب مصادر إنجليزية، فإن النرويجي أولي غونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، أبدى اهتمامه بخدمات النجم المغربي المتألق بشكل لافت رفقة العملاق الهولندي أياكس أمستردام.

وترغب الإدارة التقنية للشياطين الحمر في تعزيز تركيبة الفريق بأسماء كبيرة ووازنة تملك القدرة على تقديم الإضافة المرجوة، وتراهن بذلك على استقطاب نجم الأسود الذي يتسم بمرونة تكتيكية ويجيد اللعب كصانع ألعاب بالإضافة إلى نزعته الهجومية الواضحة التي تخول له تسجيل العديد من الأهداف.

ويتألق المايسترو المغربي مباراة بعد أخرى رفقة ناديه أياكس، وبات يحطم الأرقام القياسية الخاصة بالدوري الهولندي؛ إذ أصبح صاحب أكبر عدد من الأهداف المسجلة من خارج مربع العمليات (31)، وصاحب أكبر عدد من التمريرات الحاسمة (87) في آخر 10 سنوات في الإيردفيزي.

ويبلغ سعر نجم الأسود، البالغ من العمر 26 سنة، 45 مليون يورو، حسب "ترانسفر ماركت"، بينما أشارت تقارير إعلامية هولندية في وقت سابق إلى أن إدارة أياكس ستطلب من الأندية الراغبة في ضم زياش دفع مبلغ 80 مليون يورو، بعدما عمدت إلى حذف بند "الشرط الجزائي" في عقده الجديد حتى يتسنى لها بيعه بمبلغ مالي كبير.