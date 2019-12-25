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الرئيسية | رياضة | أوناجم يجتاز لحظات عصيبة مع الزمالك المصري

أوناجم يجتاز لحظات عصيبة مع الزمالك المصري

أوناجم يجتاز لحظات عصيبة مع الزمالك المصري
أوعنا بلعيد
الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 09:50

يمر الدولي المغربي محمد أوناجم بلحظات عصيبة رفقة ناديه الزمالك المصري بسبب الانتقادات القوية التي يتعرض لها من جماهير الفريق المحتجة والغاضبة عليه جراء تدني مستواه، وعدم تقديمه المأمول منه منذ التحاقه بالمجموعة خلال المركاتو الصيفي الماضي.

ويوجه أنصار الزمالك سهام انتقاداتهم صوب المهاجم محمد أوناجم؛ إذ لا تمر مباراة تشهد تعثرا للفريق الأبيض دون أن يكون المهاجم السابق لفريق الوداد الرياضي في فوة المدفع.

وتعرض اللاعب سالف الذكر لانتقادات قوية؛ آخرها عقب نهاية اللقاء الذي جمع ناديه بمنافسه سموحة، ضمن مباراة مؤجلة عن الأسبوع التاسع من الدوري المصري الممتاز انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، وجرت فوق أرضية ملعب القاهرة الدولي بقيادة الحكم مصطفى الحنفي.

وتعتقد شريحة مهمة من أنصار الزمالك أن أوناجم لا يقدم أي فائدة فوق أرضية الميدان، كما وصف بعضهم طريقة لعبه بالسلبية التي لا تخدم المجموعة، وكلها عوامل لا تساعد اللاعب على التألق والبروز، لا سيما أنه يعاني من ضغوط رهيبة.

وينتظر المهاجم أوناجم تسجيل باكورة أهدافه في الدوري المصري بقميص الأبيض حتى يستعيد الثقة التي فقدها والتي كبلت موهبته بعد خوضه لثماني مباريات رفقة وصيف الموسم المقبل لم يترك خلالها بصمته، كما لم يقدم بعد مستواه السابق المعروف عنه.

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