"قناص المواهب" يستهدف التعاقد مع منير شويعر

أوعنا بلعيد

خطف منير شويعر، المهاجم المغربي المتألق رفقة ديجون الفرنسي، اهتمام العديد من الأندية الراغبة في الاستفادة من خدماته خلال الانتقالات المقبلة، بعدما بات هدفا مرصودا جراء ما يزخر به من موهبة وإمكانات كبيرة.

وحسب ما كشفت عنه صحيفة "أس" الإسبانية نقلا عن مصادر "ليكيب" الفرنسية، فإن فريقيْ اشبيلية وسيلتا فيغو الممارسين بالدوري الإسباني أبديا رغبتهما بشكل كبير في التعاقد مع المهاجم المغربي المتألق وضمه إلى صفوفهما انطلاقا من الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتقدم المدارس الكروية الفرنسية نفسها في السنوات الأخيرة كمصدر لتفريخ المواهب التي لا تنضب، وفي كل مركاتو يتم التركيز على دوري الدرجة الأولى باعتباره البطولة التي تصدر المزيد من اللاعبين للبطولات ذات الإمكانات الاقتصادية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن رامون رودريغيز فيرديخو، الملقب بـ"مونتشي"، الذي يشغل منصب المدير الرياضي بنادي اشبيلية، حدد المهاجم المغربي كأبرز التعاقدات التي يجب إبرامها في المركاتو المقبل لتعزيز صفوف فريقه.

ويعرف مونتشي بعينه الثاقبة في رصد المواهب الكروية التي تتألق بشكل لافت مع مرور السنوات، وهو ما دفعه إلى فتح قنوات التواصل مع وكيل أعمال اللاعب منير شويعر وإدارة فريقه التي تراهن على خدمات نجمها وترفض تسريحه على الأقل في الانتقالات الشتوية نظرا لأهميته في خطط المدرب جوبار الذي يعول على نجمه لإنقاذ المجموعة من النزول إلى القسم الموالي.

ويقدم المهاجم سالف الذكر أداء متميزا ولافتا بقميص ناديه المترنح ديجون؛ إذ أصبح أحد اللاعبين الذين قاموا بمراوغات أكثر فعالية في مباريات الليغ1، ويصنف كذلك بين أكثر عشرة لاعبين يخلقون فرص التسجيل في البطولة الفرنسية، وهو ما جعل فريق تشلسي الإنجليزي هو الآخر يهتم بخدماته، بالإضافة إلى أندية عديدة.