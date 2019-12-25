24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5508:2713:3216:0618:2819:49
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. الخراطي ينتقد "ابتزاز" الحكومة للمغاربة بفرض دعم الإعلام العمومي (5.00)

  2. "الخارجية المغربية" تنفي الخضوع لضغوطات في ترسيم الحدود البحرية (5.00)

  3. ورش تدريس اللغة الأمازيغية (5.00)

  4. اعتقال برلماني ياباني بتهمة "تلقي رشوة قمار" من شركة صينية (5.00)

  5. تدابير استباقية لمواجهة الثلوج بصفرو وبولمان (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | استفزاز الرجاويين يوقف الودادي الحداد لمباراتين

استفزاز الرجاويين يوقف الودادي الحداد لمباراتين

استفزاز الرجاويين يوقف الودادي الحداد لمباراتين
هسبورت - حمزة اشتيوي*
الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 17:25

قَرَّرت اللجنة التأديبية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إيقاف إسماعيل الحداد، لاعب فريق الوداد الرياضي، لمباراتين وتغريمه مبلغ 20 ألف درهم.

وجاء إيقاف اسماعيل الحداد على خلفية ظهوره في مقطع "فيديو" قصير وهو يحتفل رفقة جماهير الوداد بأغنية تحمل كلمات مستفزة في حق جمهور فريق الرجاء الرياضي.

يُشار إلى أن الإيقاف يشمل مباريات الدوري الاحترافي فقط، وسيكون اللاعب حاضرا مع فريقه في المسابقات القارية.

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيين زوروا Hesport.Com

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.