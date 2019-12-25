استفزاز الرجاويين يوقف الودادي الحداد لمباراتين

هسبورت - حمزة اشتيوي*

قَرَّرت اللجنة التأديبية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إيقاف إسماعيل الحداد، لاعب فريق الوداد الرياضي، لمباراتين وتغريمه مبلغ 20 ألف درهم.

وجاء إيقاف اسماعيل الحداد على خلفية ظهوره في مقطع "فيديو" قصير وهو يحتفل رفقة جماهير الوداد بأغنية تحمل كلمات مستفزة في حق جمهور فريق الرجاء الرياضي.

يُشار إلى أن الإيقاف يشمل مباريات الدوري الاحترافي فقط، وسيكون اللاعب حاضرا مع فريقه في المسابقات القارية.

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