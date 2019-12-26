‪المغربي نملي يقترب من كولورادو رابيدز الأمريكي

أوعنا بلعيد

خطف مغربي الأصل دانماركي الجنسية يونس نملي، لاعب كراسنودار الروسي لكرة القدم، الأنظار إلى موهبته وبات مطلبا للعديد من الأندية الراغبة في الاستفادة من خدماته مع الانتقالات الشتوية التي أوشكت على فتح أبوابها.

وحسب مصادر روسية، بالإضافة إلى صحيفة دنفر بوست الأمريكية، فإن اللاعب نملي أصبح قريبا جدا من الانتقال إلى فريق كولورادو رابيدز الأمريكي، الذي يريد تعزيز خط وسطه بخدمات اللاعب المتألق رفقة ناديه كراسنودار الروسي.

وجاءت رغبة الفريق الأمريكي في التعاقد مع نملي بغية تقوية خط المنتصف وتوظيف موهبته ومهاراته في صناعة اللعب، لاسيما أن اللاعب يقدم أداء متميزا رفقة ناديه الحالي، بعدما خاض رفقته 18 مباراة في مختلف المسابقات.

وأكدت المصادر ذاتها أن المفاوضات بلغت مراحل متقدمة بين إدارة الفريقين بغية التوصل إلى حل نهائي يفضي إلى نقل اللاعب نملي لخوض تجربة جديدة بعيدا عن الدوري الروسي، بعدما تم استقدامه في وقت سابق بقيمة 2 مليون أورو.

من جانبها، ترغب إدارة نادي روبن كازان الروسي في الاستفادة من خدمات اللاعب سالف الذكر، بعد العروض الكبيرة التي بصم عليها وجعلته من أهم لاعبي الوسط في البطولة الروسية.

وأوضح ريفين كانهاي، وكيل أعمال اللاعب نملي، أن موكله مطلوب من عدة أندية، من بينها روبن كازان، لكن لا شيء محسوم بشكل نهائي إلى حدود اللحظة.