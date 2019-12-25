القيمة السوقية لحكيمي ترتفع إلى 45 مليون أورو

أوعنا بلعيد

يعيش الدولي المغربي أشرف حكيمي أزهى أيامه رفقة فريقه الحالي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، في حين لا يختلف اثنان بخصوص فضل الإدارة التقنية لـ"أسود الفيستفال" في تطوير مستوى اللاعب وصقل موهبته، ومنحه حرية أكبر للإبداع والتألق عقب استعارة خدماته من ناديه الأم ريال مدريد.

وحسب ما كشفته صحيفة "أس" الإسبانية فإن القيمة السوقية لأشرف حكيمي ارتفعت من 5 ملايين إلى 45 مليون أورو في موسمين فقط قضاهما بقميص بوروسيا دورتموند، الذي استعار خدماته من ناديه ريال مدريد؛ على أن تنتهي هذه الإعارة في المركاتو الصيفي المقبل.

وأضاف المصدر أن الأشهر المقبلة ستشهد ارتفاع القيمة السوقية للنجم المغربي الشاب في ظل العروض الفنية والتقنية التي يقدمها على أرضية الميدان، بالإضافة إلى الأرقام الشخصية التي يسجلها، ومن بينها اختياره كأسرع لاعب في تاريخ الدوري الألماني والنجاعة التهديفية التي بات يتسم بها أمام المرمى، عقب ظهوره اللافت في مسابقة دوري الأبطال الأوروبية واختياره في مناسبات عدة ضمن التشكيلة المثالية.

ونقل المصدر نفسه خبرا سيئا لإدارة الفريق الألماني عندما أشار إلى أن إدارة ريال مدريد لا تفكر مطلقا في بيع عقد اللاعب حكيمي بشكل نهائي لنظيرتها من دورتموند، بعدما أبدت الأخيرة رغبتها القوية في الإبقاء عليه وعدم السماح له بالمغادرة، إذ يريد الميرنغي استعادته رفقة اللاعب أوديغار المعار إلى ريال سوسيداد.

وينتظر أن يتسبب المدافع المغربي الشاب في أزمة بين إدارة الفريقين، نظرا لتشبث دورتموند بخدماته بتوصية من الطاقم التقني ومن جماهير النادي التي تصر على شراء عقده، بينما تقابله رغبة شديدة من طرف مكونات الريال في استعادة خدمات لاعبها، وهو ما دفع رئيس الميرنغي فيلورتينو بيريز إلى مهاتفة نجم الأسود في وقت سابق؛ كما رحب الأسطورة زين الدين زيدان، مدرب النادي الملكي، بعودته.