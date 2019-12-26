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الرئيسية | رياضة | السعيدي يراهن على 2020 لإنهاء عطالته الكروية

السعيدي يراهن على 2020 لإنهاء عطالته الكروية

السعيدي يراهن على 2020 لإنهاء عطالته الكروية
أوعنا بلعيد
الخميس 26 دجنبر 2019 - 07:09

يأمل الدولي المغربي أسامة السعيدي أن يعود إلى اللعب مع دخول العام الجديد رفقة فريق خارج الدوري الهولندي الممتاز، بعد أشهر من العطالة لم يداعب خلالها الساحرة المستديرة بشكل احترافي.

ولازال اللاعب السعيدي غير ملتزم بأي عقد منذ انتهاء تعاقده مع إفس توينتي في يوليوز 2019؛ وكان قد أعلن في وقت سابق رغبته في العودة إلى التألق بعيدا عن الملاعب الهولندية.

وتوقع كثيرون في وقت سابق أن يصل اللاعب إلى مستوى عال في مسيرته الاحترافية بعد العروض الكروية الكبيرة التي قدمها رفقة هيرنفين الهولندي، قبل انتقاله إلى العملاق الإنجليزي ليفربول، وهناك تمت فرملة سرعته الصاروخية التي انطلق بها جراء المنافسة الشرسة التي كانت تشهدها خطوط الريدز، بالإضافة إلى الإصابات التي نالت منه.

وعاد السعيدي لاكتشاف نفسه عندما تمت إعارته إلى فريق ستوك سيتي، قبل أن ينتقل إلى الخليج العربي، ليلعب بقميص الأهلي الإماراتي؛ ثم قرر بعد ذلك العودة إلى الملاعب الهولندية، وعقب نهاية عقده بات يحدوه طموح كبير في خوض تجربة جديدة ابتداء من العام الجديد.

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